Neuer Investor bei Citkar

Dem Berliner E-Lastenrad-Hersteller Citkar steht seit Kurzem mit Bloomit Ventures ein neuer Investor zur Seite. Außerdem wird Citkar mit Stefan Räth (Betrieb) und Andreas Schäfer (Technik) von einem neuen Management-Team geleitet.

Welche Summe Bloomit Ventures in Citkar investiert, wird in der Mitteilung nicht genannt. Die Niederländer dürften neben Geld auch viel Knowhow mitbringen: Bloomit Ventures versteht sich als Accelerator für Elektroleichtfahrzeuge, hinter dem Investor stehen die Gründer des erfolgreichen (E-)Lastenradherstreller Babboe Cargo Bikes.

Citkar hat im November 2020 die Serienproduktion des Loadster aufgenommen, einem vierrädrigen Lastenpedelec. Das nur 98 Zentimeter breite Fahrzeug soll einen missionsfreiem Transport bei geringem Platzbedarf und niedrigen Betriebskosten bieten. „Gemeinsam mit Bloomit will Citkar den Einsatz in europäischen Städten und darüber hinaus schnell ausweiten“, heißt es in der Mitteilung.

Citkar ist inzwischen nach eigenen Angaben in sieben Ländern aktiv – „mit verschieden großen Markenkunden und einem steigenden Umsatz“, wie die Berliner betonen. Um die wachsende Nachfrage und die unterschiedlichen Anforderungen sowohl in betrieblicher als auch in technischer Hinsicht zu bewältigen, wird Citkar von einem gemeinsamen Management geführt. CTO Andreas Schäfer ist als Mitgründer des Unternehmens bereits an Bord und für die technische Entwicklung sowie Produktion zuständig. Neu ist Stefan Räth als CEO, der „mit einem profunden Hintergrund“ für Finanzen und Operations verantwortlich ist. Der Mitgründer und frühere CEO Jonas Kremer hat das Unternehmen bereits im Dezember 2021 verlassen.

citkar.com