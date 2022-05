E-Lyte Innovations baut Anlage für Flüssig-Elektrolyte

E-Lyte Innovations aus Münster will eine Produktionsanlage für Flüssig-Elektrolyte im Maßstab von mehreren tausend Tonnen realisieren. Das Material für hochleistungsfähige Batteriezellen soll im Automotive-Bereich und im industriellen Sektor zum Einsatz kommen. Die Produktion ist für Sommer 2023 geplant.

Nach den Worten von Ralf Wagner, geschäftsführender Gesellschafter von E-Lyte Innovations, gibt es einen universellen Elektrolyten für Batterien heute nicht mehr. Die Differenzierung nehme immer stärker zu. „Die sich rasant entwickelnden Batterietechnologien in den unterschiedlichsten Anwendungen lässt die Nachfrage nach maßgeschneiderten Elektrolytrezepturen und immer größeren Produktionsvolumina quasi explodieren“, sagt er. „Um dem gerecht werden, benötigen wir eine lokale Lieferkette. Nicht zuletzt da der Elektrolyt aufgrund seiner begrenzten Haltbarkeit keine langen Lieferzeiten und Lagerzeiten zulässt.“

Unterstützt wird das vor drei Jahren gegründete Unternehmen E-Lyte dabei finanziell und technologisch durch die Fuchs Schmierstoffe GmbH. Die Fuchs-Gruppe übernimmt 28 Prozent der Anteile von E-Lyte Innovations. Um die Industrialisierung, Skalierung und allgemein das weitere Wachstum schnell zu ermöglichen, wird die notwendige Fertigungsinfrastruktur an einem Fuchs-Standort in Kaiserslautern aufgebaut.

Mit der Zusammenarbeit betritt Fuchs neues Terrain außerhalb der klassischen Einsatzgebiete für Schmierstoffe. „Auch wenn dieser Markt für uns Neuland ist, kennen wir uns bei Fuchs bestens damit aus, weltweit maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Kundenanforderungen und unterschiedlichste Anwendungen von Funktionsflüssigkeiten anzubieten“, erläutert Stefan Fuchs, der Vorsitzende des Vorstands der Gruppe. Die Investitionssumme für das neue Tätigkeitsfeld beläuft sich laut Unternehmen auf acht Millionen Euro. Der Anteilskaufvertrag eröffne zudem die Möglichkeit, sukzessiv weitere Anteile zu erwerben.

Dritter Partner des Joint Ventures ist der Gründungsgesellschafter Customcells Holding. Das Unternehmen baut seine Beteiligung an E-Lyte Innovations von acht auf zehn Prozent aus. Für die Produkte von Customcells brauche es auch spezifische Materialien, heißt es in einer Mitteilung. „Elektrolyte bestimmen die Leistungs- und Alterungseigenschaften maßgeblich und sind für Customcells eine besonders wichtige Stellschraube für anwendungsoptimierte Zellentwicklungen“, sagt Torge Thönnessen, Co-Gründer des Unternehmens mit Standorten in Itzehoe und Tübingen. E-Lyte sei ein wichtiger Entwicklungspartner.

Infos per E-Mail (Produktionsanlage), fuchs.com, presseportal.de (Customcells)