ALD und ChargePoint weiten Kooperation auf Deutschland aus

Der Fuhrpark-Dienstleister ALD Automotive arbeitet ab sofort auch in Deutschland mit dem Ladeinfrastruktur-Anbieter ChargePoint zusammen. Auf internationaler Ebene kooperieren die Unternehmen bereits seit 2019.

Im Rahmen der Partnerschaft wird ChargePoint der ALD Automotive in Deutschland sein Portfolio an Ladelösungen und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, wie ALD Automotive mitteilt. Die Kunden erhalten so eine All-in-One-Lösung für ihre elektrisch betriebenen Dienstwagen inklusive digitalem Onboarding, Installation, Wartung, Abrechnung und Kundenservice. Die Kooperation umfasst das Laden zu Hause, am Firmensitz und auch im öffentlichen Raum.

„Dank unserer Kooperation mit ChargePoint können wir unseren Kunden eine transparente Komplettlösung zur Elektrifizierung ihrer Flotten bieten und so die Mobilitätswende weiter vorantreiben. Neu ist dabei auch, dass die Wallboxen für den Wohnsitz der Fahrzeugnutzer in die Leasingrate integriert werden können“, sagt Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD Automotive.

„Die Branche hat gesprochen und die Elektrifizierung des Verkehrs ist in vollem Gange“, sagt Andrè ten Bloemendal, Senior Vice President, Europe von ChargePoint.“ Sowohl Flottenbetreiber als auch Fahrer steigen mit zunehmender Dringlichkeit auf umweltfreundlichere elektrische Transportmittel um und es liegt an Unternehmen wie ChargePoint, in Zusammenarbeit mit anderen Partnern wie der ALD Automotive, eine nahtlose und effiziente Art der Beförderung von Menschen und Gütern zu ermöglichen.“

Bisher haben die beiden Unternehmen mit vergleichbaren Angeboten in in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien und Schweden kooperiert.

pressebox.de