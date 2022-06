EnBW stärkt Vertrieb für Flotten-Laden

Sonia da Mota Pereira unterstützt seit dem 1. Juni den Vertrieb für elektrische Unternehmensflotten bei der EnBW. Dort soll Sonia da Mota Pereira als Managerin E-Mobilität/Flottenvertrieb den Bereich Ladelösung für Unternehmen weiter ausbauen und als Key Account Managerin große Unternehmenskund*innen betreuen.

Ihr neuer Arbeitgeber lobt da Mota Pereira als „langjährige Expertin für Fuhrparks“. Sie wechselt von der Car Professional Management Beratungsgesellschaft (CPM) zu EnBW, wo sie seit 2014 aktiv war – zuletzt als Managerin Sales für die Gewinnung von Großkunden.

„Mit Sonia haben wir eine ausgewiesene Expertin mit großer Erfahrung für unsere Kund*innen gewonnen“, sagt Peter Siegert, Leiter Lösungsvertrieb bei der EnBW. „Gerade durch ihre langjährige Erfahrung stärkt sie unsere Beratungsleistungen für Großkunden und wird den Vertrieb unserer Ladelösungen für Unternehmen weiter vorantreiben.“

Vielen Elektroautofahrern ist EnBW als Betreiber von Schnellladestationen und des Roamingverbunds „Hypernetz“ bekannt. Für das Laden von Unternehmensflotten am Firmenstandort und unterwegs bietet der Energieversorger aber auch andere Dienstleistungen an, etwa die Einrichtung und Nutzung von Ladeinfrastruktur an Unternehmensstandorten und Wallboxen Zuhause bei den Mitarbeiter*innen – inklusive Verwaltungstool.

„Die EnBW ist in Sachen Elektromobilität führend in Deutschland. Ihre umfassenden Möglichkeiten bündeln sich in ihrem Angebot für elektrische Firmenflotten“, sagt Sonia da Mota Pereira. !Und in der Elektrifizierung liegt die Zukunft unserer Branche. Das alles in einem tollen Team mitgestalten zu können, ist für mich eine sehr spannende Aufgabe.“

Quelle: Info per E-Mail