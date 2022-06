Einstellungsstopp bei Tesla?

Elon Musk hat einen weltweiten Einstellungsstopp für Tesla verhängt und plant sogar, zehn Prozent der Belegschaft zu entlassen. Einen entsprechenden Reuters-Bericht hat Musk selbst bestätigt. Der Grund: Er habe ein „sehr schlechtes Gefühl“, was die Wirtschaftsentwicklung angehe.

Ende 2021 beschäftigte Tesla weltweit rund 100.000 Mitarbeitende – es wären also potenziell 10.000 Stellen betroffen. Reuters konnte die E-Mail von Musk an Führungskräfte einsehen, der Betreff lautete „Alle Einstellungen weltweit pausieren“. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur am Freitag nicht zu erreichen.

Inzwischen hat Musk selbst die Echtheit der Mail bestätigt. In einer sehr kurzen Mail an alle Mitarbeitenden gab Musk an, dass der Stellenabbau nur die festangestellten Mitarbeiter (salaried employees) betreffen werde, „da wir in vielen Bereichen überbesetzt sind“. „Beachten Sie, dass dies nicht für jemanden gilt, der tatsächlich Autos, Batteriepacks oder Solaranlagen baut“, so Musk weiter. Bei den „hourly employees“, die noch nach Arbeitszeit bezahlt werden, soll die Zahl der Mitarbeiter weiter steigen.

Musk hatte bereits in den vergangenen Wochen öffentlich vor den Risiken einer Rezession gewarnt. Angaben zu Auswirkungen auf seine Unternehmen machte er aber bisher nicht.

Die Mail zum Einstellungsstopp kam nur zwei Tage nach einer ebenfalls bekannt gewordenen Mail Musks an alle Tesla-Mitarbeiter. Darin forderte Musk die Mitarbeitenden auf, mindestens für 40 Stunden pro Woche wieder ins Büro zurückzukehren. Wer nicht aus dem Home Office an seinen Arbeitsplatz zurückkehre, solle das Unternehmen verlassen.

