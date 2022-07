E-Call-RÃ¼ckruf fÃ¼r Tesla Model 3 & Y

Tesla muss bei weltweit 59.129 Fahrzeugen der Modelle 3 und Y des Baujahrs 2022 einen Fehler beheben, der zum Ausfall des Notrufsystems E-Call führt. Wie aus dem Eintrag in der Rückrufdatenbank des KBA hervorgeht, soll dies per Software-Update geschehen. spiegel.de , kba-online.de (KBA-Referenznummer: 011824)

