Erster Rückruf für den Mercedes EQE

Abhängig vom Umfang der Beschädigung könnte in diesem Fall die Lenkkraftunterstützung ohne Vorankündigung ausfallen, schreibt etwa die „Auto, Motor und Sport“. Wenn in der Folge die Lenkkräfte steigen, kann es dazu führen, dass der EQE lokale gesetzliche Rahmenbedingungen nicht einhalten kann.

Mercedes-Benz ruft weltweit 341 Exemplare des Elektromodells EQE wegen Lenkproblemen zurück, 130 davon in Deutschland. Eine mögliche Beschädigung von Lenkungskomponenten im Montageprozess könne zum Ausfall der Lenkkraftunterstützung und ungewollten Lenkbewegungen führen.

