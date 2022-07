Die BMW-Marke Mini hat den rein elektrischen Mini Cooper SE erstmals als Cabrio enthüllt. Es handelt sich dabei bisher lediglich um ein unverkäufliches Unikat, doch es gibt offenbar durchaus Hoffnung auf ein Serienmodell.

Das Einzelstück zeige, „wie der Weg zur vollelektrischen Premium-Marke weiter verlaufen und in Zukunft auch das klassisch-sportliche Open-Air-Fahrvergnügen elektrifizieren könnte“, wie BMW in seiner Mitteilung schreibt.

Das One-Off-Modell nutzt die gleichen Antriebskomponenten wie der bekannte Dreitürer – der wiederum zahlreiche Komponenten aus dem BMW i3s nutzt. Die Leistung des E-Motors an der Vorderachse beträgt 135 kW, die WLTP-Reichweite des Cabrios liegt bei 230 Kilometern. Zudem soll das E-Cabrio auch das „markentypischen Go-Kart-Feeling in die Welt der Elektromobilität“ übertragen, so BMW.

Auch die Komponenten des Cabrio-Verdecks sind Serienteile aus den bekannten Verbrenner-Versionen. Das Textilverdeck kann vollelektrisch in 18 Sekunden geöffnet oder geschlossen werden. Das ist auch während der Fahrt bis 30 km/h möglich.

Gebaut wurde das Einzelstück anlässlich der in den USA traditionsreichen Community-Veranstaltung „Mini Takes the States“, die auf den gewundenen Straßen zwischen Burlington im Bundesstaat Vermont und Greenville-Spartanburg in South Carolina stattfindet. In Spartanburg befindet sich auch das US-Werk von BMW, das der inzwischen größte Produktionsstandort des Autobauers ist – noch vor Dingolfing.

bmwgroup.com