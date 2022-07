Holger Gritzka verlässt wohl Blackstone Technology

Holger Gritzka ist laut einem Medienbericht nicht mehr CEO der deutschen Batteriesparte des Schweizer Rohstoffunternehmens Blackstone Resources. Der frühere Thyssen-Manager hatte seit 2019 die Batterie-Pläne des Unternehmens aus dem Schweizer Kanton Zug vorangetrieben.

Gritzka sei am vergangenen Donnerstag aus der Geschäftsführung von Blackstone Technology ausgeschieden, wie die Schweizer Zeitung „Finanz und Wirtschaft“ „aus sicherer Quelle erfahren“ haben will. Das sei ein herber Schlag für die Ambitionen des Unternehmens, das in Deutschland eine Produktion für Batteriezellen hochfahren wollte und an der Entwicklung einer Feststoffbatterie arbeitet.

Die deutsche Blackstone Technology Holding AG, die Gritzka bislang geleitet hat, ist eine Tochter des Schweizer Unternehmens Blackstone Resources AG mit Sitz in der Gemeinde Baar. Blackstone Technology ist für das operative Geschäft der Batteriesparte verantwortlich – inklusive Entwicklung und Produktion mit der firmeneigenen §d-Druck-Technologie.

Aber: Auf der Homepage von Blackstone Resources wird Gritzka noch als CEO der Blackstone Technology geführt, auch auf seinem persönlichen LinkedIn-Profil gibt es zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels noch keine Änderung.

Mögliche Gründe für den Abgang Gritzkas werden in dem Bericht nicht genannt, es kommen weder Gritzka selbst noch ein Vertreter des Unternehmens zu Wort. Der Batterie-Experte hatte für Blackstone den gesamten Geschäftsbereich rund um die Batterieentwicklung aufgebaut und auch das Batteriewerk im sächsischen Döbeln verantwortet. Dort wurde im Dezember 2021 die erste Batteriezelle gedruckt.

Wie „FuW“ in einem weiteren Artikel schreibt, gab es in den vergangenen Wochen auch eine Auseinandersetzung um die Aktiennotierung der Schweizer Muttergesellschaft Blackstone Resources. Die Regulierungsbehörde der Schweizer Börse SIX hatte die Papiere am 1. Juli vom Handel ausgenommen, zuvor gab es eine längere Diskussion zwischen Blackstone und der SIX um den Vorwurf von Marktmanipulationen und mutmaßliche Verstösse gegen Offenlegungspflichten, wie die Zeitung schreibt. Derzeit sind die Aktien zwar wieder handelbar. Zum 13. Oktober 2022 werden die Blackstone-Aktien aber nicht mehr an der SIX gehandelt. Als Grund nannte die Börsenaufsicht das fehlende Revisionsorgan der Aktiengesellschaft.

