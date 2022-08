Nexeon sammelt über 200 Millionen Dollar ein

Nexeon, ein in England ansässiger Entwickler und Hersteller von Anodenmaterialien auf Siliziumbasis für Lithium-Ionen-Akkus, hat von Investoren über 200 Millionen US-Dollar eingeworben. Mit dem Kapital will Nexeon den Ausbau seiner Produktionskapazitäten beschleunigen.

Auf diesen Anlagen will das Unternehmen künftig jährlich Zehntausende Tonnen an siliziumbasierten Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien in Serie produzieren. Nexeon beliefert nach eigenen Angaben bereits eine Reihe von globalen Tier-1-Batterieherstellern und OEM.

Konkret soll die Investitionsrunde 170 Millionen Dollar (167 Millionen Euro) eingebracht haben. Über die Direktinvestitionen in das Unternehmen hinaus sollen weitere 50 Millionen Dollar (49 Millionen Euro) in die Technologien von Nexeon investiert werden, wie es in der Mitteilung heißt.

Zu den Investoren der aktuellen Finanzierungsrunde gehört die an der New York Stock Exchange börsennotierte Ingevity Corporation, nach eigenen Angaben ein Anbieter von Produkten und Technologien zur Reinigung, zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt. Im Zuge des nicht näher bezifferten Investments zieht Erik Ripple, Senior Vice President bei Ingevity, in das Board von Nexeon ein.

„Diese überzeichnete Finanzierungsrunde und weitere Investitionen versorgen uns mit allen Ressourcen, die wir benötigen, um die Produktionsstrategie für unsere bahnbrechende Batterietechnologie umzusetzen“, sagt Nexeon-CEO Scott Brown. „Wir sehen weitreichende Marktchancen für unsere Produkte angesichts der kontinuierlichen Verbesserung der Batterietechnologie, des Drucks auf die Umwelt und neuer, sich erweiternder Marktchancen, um die wachsende Nachfrage in allen Lebensbereichen zu befriedigen.“

John Fortson, CEO von Ingevity, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, mit Nexeon zusammenzuarbeiten, um Technologien voranzutreiben, die die Effizienz und Haltbarkeit von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und andere Unterhaltungselektronik erhöhen und letztlich zum Schutz unserer Umwelt beitragen.“

