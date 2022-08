Österreich: Illwerke VKW planen fünf HPC-Parks

Der Vorarlberger Energiedienstleister Illwerke VKW errichtet in diesem und im kommenden Jahr fünf neue Ladeparks für Elektroautos. Noch in diesem Jahr starten die Bauarbeiten für moderne Ladeparks in Bregenz und Hohenems.

Die Standorte Dornbirn, Rankweil und Bludenz/Bürs stehen in den Startlöchern für eine Umsetzung im Jahr 2023, wie das Unternehmen mitteilt. Pro Ladepark sind 14 bis 20 Anschlüsse mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt je Ladepunkt geplant – also wohl sieben bis zehn Ladesäulen mit zwei Anschlüssen.

„Um zukunftsfähig zu sein“, stattet die Illwerke VKW jeden Ladepark mit rund 2 Megawatt Anschlussleistung aus, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Da vor allem an Hauptverkehrsadern und in Autobahnnähe die Nachfrage nach Ladestationen hoch sei, wird in diesem Bereich verstärkt gebaut.

„Wir richten unser Angebot klar nach dem Bedarf, arbeiten aber auch strategisch und nehmen mögliche Knotenpunkte vorweg“, sagt Projektleiter Philipp Österle. „Eine solche Investition in die Energiezukunft ist auch das Vorhaben, fünf neue und leistungsstarke Ladeparks entlang der A14 zu errichten.“

Da laut Österle die einfache Nutzbarkeit ein wichtiges Kriterium für die Illwerke VKW ist, werden die neuen Ladeparks mit den Karten von über 50 Ladekartenanbietern kompatibel sein. Zusätzlich besteht eine Bezahlmöglichkeit direkt über das installierte Kreditkartenterminal. Die Abrechnung erfolgt über einen eichrechtskonformen Zähler für eine verbrauchsgenaue Abrechnung.

Details zu den Standorten nennen die Illwerke noch nicht. Klar ist, dass die Ladestationen öffentlich zugänglich sein werden „und teilweise mit zusätzlicher Infrastruktur – Überdachung, Wartebereich, Kaffee- und Snackautomaten, Toiletten – ausgestattet“ werden. Nur welcher Standort welche Ausstattung erhält, wird noch nicht angegeben.

illwerkevkw.at