Mercedes-AMG beginnt Serienproduktion des Hybrid-Hypercars One

Mercedes-AMG hat mit der Kleinserienproduktion des Hybrid-elektrischen Hypercars One mit Formel-1-Technologie begonnen. Insgesamt 275 Exemplare des Mercedes-AMG One werden nun gebaut, von denen die ersten im Laufe des zweiten Halbjahres 2022 an Kunden ausgeliefert werden sollen.

Das Projekt war auf der IAA 2017 vorgestellt worden, der Start der Serienproduktion hatte sich aber mehrmals verschoben: Ursprünglich war der Auslieferungsbeginn für 2019 geplant.

„Der One hat uns zweifellos an unsere Grenzen gebracht“, sagte AMG-Chef Philipp Schiemer rund um die Vorstellung des Serienmodells Anfang Juni. „Dieses Projekt war Fluch und Segen zugleich.“ Man habe schlicht den Aufwand unterschätzt, um den Antriebsstrang eines Formel-1-Rennwagens alltagstauglich zu machen.

Der Hybridantrieb mit 1,6-Liter-V6-Turbomotor und vier Elektromaschinen entsteht bei den Motorsportexperten von Mercedes-AMG High Performance Powertrains in Brixworth (England). Ein Elektromotor mit 90 kW sitzt am Turbolader, ein weiterer direkt am Verbrenner für den Antrieb der Hinterachse, zwei weitere E-Maschinen treiben die Vorderräder an. Der Benziner leistet 422 kW, der E-Motor an der Kurbelwelle steuert 120 kW bei. Die beiden Elektromotoren für die Vorderräder liefern zusammen 240 kW. Die Systemleistung gibt Mercedes-AMG mit 782 kW an.

Es gibt zwar auch einen rein elektrischen Fahrmodus, der Fokus des Hybridantriebs liegt aber auf der Leistung und Rennstrecken-Performance. So liegt laut vorläufigen Angaben der WLTP-Stromverbrauch bei 32 kWh/100km, der Benzinverbrauch selbst im WLTP bei 8,7 Litern/100km, was einem CO2-Ausstoß von 198 g/km entspricht.

Das Gesamtfahrzeug wird im britischen Coventry hergestellt. In Zusammenarbeit mit dem Fertigungspartner Multimatic hat Mercedes-AMG dort eine eigene Kleinserienfertigung aufgebaut. Auf einem nahegelegenen Versuchsgelände wird jedes Kundenfahrzeug nochmals von einem Werksfahrer abgenommen.

