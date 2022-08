Genesis: Lawrence Hamilton wird neuer Europa-Chef

Lawrence Hamilton wird zum 1. September neuer Europa-Chef der Hyundai-Marke Genesis. Hamilton übernimmt den Posten von Dominique Boesch, der das Unternehmen verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

„Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Automobilindustrie ist Lawrence in der Lage, das große Potenzial der Marke Genesis zu nutzen und ihre Geschichte fortzuschreiben. Wir werden uns zu einem führenden Unternehmen im Zeitalter der Elektrifizierung entwickeln und eine neue Art von Kundenerlebnis bieten“, so Jaehoon (Jay) Chang, Global Head der Marke Genesis.

Seit fast drei Jahrzehnten ist Hamilton in der Automobilbranche tätig, davon 16 Jahre für die Hyundai Motor Group. Im Konzern begann seine Tätigkeit im Jahr 2004 bei Kia Motors UK, wo er verschiedene Aufgaben im Bereich Marketing und Kommunikation übernommen hatte. Danach arbeitete er mit Abdul Latif Jameel als Direktor für Marketingkommunikation für Toyota in Saudi-Arabien. 2015 kehrte Hamilton zur Hyundai Motor Group zurück, um das Marketing von Hyundai Auto Canada zu leiten. Im Jahr 2021 wurde er zum Executive Director von Genesis Motors Canada ernannt.

Nach dem Europa-Start im Mai 2021 ist Genesis nunmehr in drei europäischen Ländern aktiv: Deutschland, Großbritannien und in der Schweiz. Bis zum Jahresende ist die Eröffnung zusätzlicher Genesis Studios in weiteren europäischen Städten geplant.

Sieben Modelle, darunter drei vollelektrische, wurden bisher auf den Markt gebracht. Ab 2025 sollen wie berichtet alle neuen Genesis-Modelle rein elektrisch angetrieben und der letzte Verbrenner spätestens 2030 verkauft werden.

