Genesis bringt ab 2025 nur noch E-Autos

Die Hyundai-Marke Genesis hat neue Pläne zur Elektrifizierung seiner gesamten Fahrzeugpalette vorgestellt. Demnach sollen alle neuen Modelle ab 2025 rein elektrisch angetrieben werden, der letzte Verbrenner soll spätestens 2030 verkauft werden.

Für 2030 peilt Genesis laut der Mitteilung an, „eine 100-prozentig emissionsfreie Fahrzeugmarke werden“. Bis 2035 soll das Unternehmen dann komplett CO2-neutral sein – also auch in der Fertigung und in dem Betrieb aller Standorte.

Die Luxusmarke der koreanischen Hyundai Motor Group arbeitet derzeit unter anderem an ihrem Europa-Start, vorerst aber noch mit Verbrenner-Modellen – etwa einem SUV und der großen Limousine G80. Ab Ende 2021 sollen gleich drei reine Stromer folgen. Darunter ist die BEV-Version des G80, der E-GMP-Stromer GV60 und ein weiteres Modell auf einer Misch-Plattform.

Wie Euisun Chung, Vorsitzender der Hyundai Motor Group, in dem nun veröffentlichten „Vision-Statement-Film“ angibt, habe Genesis „intensive, mutige und erfolgreiche Reise hinter sich und sich erfolgreich als wahrhaft globale Luxusmarke etabliert“. „Genesis ist wieder einmal der Ausgangspunkt einer weiteren kühnen Reise – der Reise in eine nachhaltige Zukunft“, so Euisun Chung weiter.

Konkret bedeutet das, dass alle neuen Fahrzeuge der Marke ab 2025 rein elektrisch angetrieben werden. Wie auch schon die Mutter Hyundai setzt auch Genesis auf eine duale Elektrifizierungsstrategie mit Batterien und Brennstoffzellen. „Genesis wird sich um die Entwicklung rein elektrischer Technologien bemühen, wie zum Beispiel neue Brennstoffzellensysteme mit höherer Leistung und elektrische Systeme, die zur Verbesserung der Effizienz beitragen“, heißt es in der Mitteilung. „Darüber hinaus wird sich Genesis der Entwicklung von Technologien der nächsten Generation widmen, die eine bessere Leistung und Effizienz aus Lithium-Ionen-Batterien ziehen.“

Die künftige Fahrzeugpalette soll demnach aus acht Modellen bestehen, für 2030 wird ein weltweiter Absatz von 400.000 Einheiten als Ziel ausgegeben. Wie viele der acht Modelle Batterie-elektrisch sein werden und wie viele über eine Brennstoffzelle verfügen sollen, gibt Genesis noch nicht an. Offen ist auch, wann das erste Brennstoffzellenauto von Genesis auf den Markt kommen wird. Hyundai bietet mit dem Nexo derzeit ein H2-SUV an.

genesisnewseurope.com