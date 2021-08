Genesis zeigt erstes E-GMP-Modell

Hyundais Luxusmarke Genesis hat erste Fotos vom Außen- und Innendesign des GV60 veröffentlicht. Der Genesis GV60 ist das zweite Elektromodell der Marke nach dem Electrified G80 und das erste auf Basis der Konzernplattform E-GMP.

Technische Daten zu dem GV60 nennt die Hyundai Motor Group in der Mitteilung noch nicht. Klar ist aber, dass der GV60 die 800-Volt-Technik der Hyundai-eigenen Elektro-Plattform E-GMP nutzen wird. Damit sind je nach Akku-Größe DC-Ladeleistungen von bis zu 240 kW möglich, der Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent dauert 18 Minuten – zumindest bei den bisher auf der Plattform vorgestellten Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6. Die Batterien dieser Modelle sind bis zu 72,6 kWh bzw. 77,4 kWh im Falle des Kia groß.

Zum Batterie- und Antriebsportfolio des GV60 ist noch nichts bekannt. Somit ist unklar, ob die Hyundai Motor Group auch bei der Premiummarke Genesis auf die 58 kWh große Batterie im Einstiegsmodell setzt. Offen ist auch, ob der GV60 ebenfalls die Heckantriebsvarianten erhält oder nur als Allradler mit zwei Elektromotoren kommt – und ob es auch einen sportlichen Ableger in den Leistungsregionen des Kia EV6 GT (430 kW) geben wird.











Beim nun vorgestellten Design greift der GV60 einige Elemente des Genesis-Markendesigns, aber auch seiner E-GMP-Geschwister auf. Genesis-typisch sind etwa die zweigeteilten Scheinwerfer, und Rückleuchten. Die aerodynamisch versenkten Türgriffe nutzen auch der Ioniq 5 und EV6, von letzterem dürfte die Seitenansicht mit der abfallenden Heckscheibe und der ansteigenden Schulterlinie inspiriert sein. Eigenständig ist jedoch das Design der Felgen.

Und auch die Positionierung des Ladeports ist anders als bei Ioniq 5 und EV6: Während diese die Ladebuchse weit in der rechten hinteren Ecke direkt am Rücklicht platziert haben, ist auf den bisher veröffentlichten Bildern des GV60 der Ladeport über de, Hinterrad auf der Beifahrerseite zu sehen – also in etwa an der Stelle eines klassischen Tankstutzens.

– ANZEIGE –

Auch im Innenraum übernimmt der GV60 das grundsätzliche Layout der beiden bisher bekannten E-GMP-Stromer: Das Lenkrad weist nur zwei Speichen auf, zudem gibt es zwei große Bildschirme, die in einer Einheit verbunden sind. Unter dem rechten Bildschirm für das Infotainment ist eine Leiste mit Bedienknöpfen für Klimanalage und einige Grundfunktionen des Infotainments platziert. Bei der Mittelkonsole scheint sich Genesis eher für den Kia-Ansatz entschieden zu haben, die Mittelkonsole trennt den Bereich von Fahrer und Beifahrer deutlicher ab als das offene Layout im Ioniq 5.

Es gibt aber auch gravierende Unterschiede – damit ist nicht die rundliche bis ovale Auslegung vieler Design-Elemente gemeint. Im Fensterdreieck an den Türen sind Monitore für die Kamera-Außenspiegel platziert. Diese wirken etwas höher und größer als im Audi e-tron quattro, vom Format mit dem Honda e vergleichbar. Anders als im Honda sind die Kamera-Monitore aber nicht auf dem Armaturenbrett positioniert.

Wann und zu welchen Preisen der GV60 auf den Markt kommen soll, ist noch nicht bekannt. Er soll aber auch in Europa verfügbar sein: Im Mai hatte Genesis angekündigt, neben der Limousine Electrified G80 zwei weitere E-Autos nach Europa zu bringen – eines davon auf einer reinen EV-Plattform. Dabei dürfte es sich also um den nun gezeigten E-GMP-Stromer GV60 handeln. Details zu dem dritten BEV auf einer Mischplattform sind noch nicht bekannt.

hyundaimotorgroup.com