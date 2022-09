Piëch Automotive schafft neue Doppelspitze

Das Schweizer Elektroauto-Startup Piëch Automotive hat seine Führung neu aufgestellt. Manfred Fitzgerald und Tobias Moers führen das Unternehmen künftig als Co-CEOs – beide Manager verfügen über langjährige Erfahrungen in der Automobilbranche.

Fitzgerald übernimmt bei Piëch Automotive eine Doppelrolle: Er hat als neuer Chairman of the Executive Board und Co-CEO die operative Leitung der Piëch Automotive AG inne. In seinen zwölf Jahren bei Lamborghini hat er das Geschäft mit exklusiven Sportwagen kennen gelernt und als Direktor Marke und Design das Image des Herstellers geprägt. Von 2016 an hatte Fitzgerald innerhalb der Hyundai Motor Group die Premium-Marke Genesis aufgebaut.

Die zweite Spitzenpersonalie ist der ehemalige Aston-Martin- und AMG-Chef Tobias Moers, der künftig als Chief Technical Officer (CTO) und Co-CEO für Piëch Automotive tätig sein wird. Moers war vom neuen Aston-Martin-Eigentümer Lawrence Stroll von AMG abgeworben worden und hatte dem britischen Sportwagenbauer eine neue Strategie verpasst, die auch Elektro- und Hybridmodelle vorsieht.

Moers war 1994 in die damalige AMG GmbH eingestiegen und auch nach der Übernahme durch Mercedes ein wichtiger Kopf in Affalterbach geblieben: 2002 übernahm er die Gesamtfahrzeugentwicklung sämtlicher AMG-Baureihen. 2013 wurde Moers zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Mercedes-AMG GmbH ernannt.

– ANZEIGE –

Zuvor hatten wie berichtet der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Matthias Müller, der langjährige Porsche-Manager und Burmester-CEO Andreas Henke und der früheren Tesla-Europachef Jochen Rudat das Schweizer Elektroauto-Startup verlassen. Piëch Automotive arbeitet am E-Sportwagen Piëch GT, der Mitte 2024 als erstes Fahrzeug einer Produktfamilie von drei Varianten auf den Markt kommen soll.

„Mit Manfred Fitzgerald und Tobias Moers kommen zwei ausgewiesene Kenner der anspruchsvollen Sportwagenwelt und der automobilen Luxusmarken zu Piëch“, sagt Mitgründer Toni Piëch. „Beide waren in diesem Segment nachweislich sehr erfolgreich und verfügen über profundes Wissen, ein sicheres Gefühl für den Umgang mit exklusiven Kunden sowie ein ausgeprägtes Markenverständnis.“

piech.com (PDF)