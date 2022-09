Opel plant sportliche E-Autos als GSe-Modelle

Opel hat angekündigt, dass das Kürzel GSe als Submarke für besonders dynamische elektrifizierte Modelle zurückkehren soll. Die drei Buchstaben stehen im Rahmen des GSe-Comebacks nicht wie früher für „Grand Sport Einspritzung“, sondern für „Grand Sport electric“.

Die GSe-Modelle sollen künftig an der Spitze der jeweiligen Baureihen stehen, wie Opel mitteilt. Damit dürfte es bald einige GSe-Modelle geben: Opel will bekanntlich bis 2024 jede Baureihe auch als elektrifizierte Variante anbieten, ab 2028 sollen nur noch elektrische Opel verkauft werden.

Nur: In wiefern sich die GSe-Varianten von den Basis-Fahrzeugen abheben sollen, ist noch nicht genau klar. In der Mitteilung heißt es dazu von Opel: „Das preisgekrönte Opel-Design sorgt für den sportlichen Look – doch darüber hinaus können sich künftige GSe-Kunden auf ein Fahrwerk freuen, das ebenso dynamisch abgestimmt ist und jede Menge Fahrspaß vermittelt.“ Das legt nahe, dass keine Änderungen am E-Antrieb geplant sind. Aber: Eine Leistungssteigerung wird auch nicht explizit ausgeschlossen.

„Ich freue mich sehr, heute die Rückkehr des bekannten Kürzels GSe ankündigen zu können – als sportliche Submarke, die unsere Top-Modelle kennzeichnen wird. Wie schon bei unserem mutigen und klaren Design haben wir uns hier erneut von unserem reichen Erbe inspirieren lassen und ihm einen modernen Dreh verliehen“, sagt Opel-Chef Florian Huettl. „Denn in Zukunft wird GSe nicht nur für besonders dynamische Fahrzeuge mit viel Fahrspaß stehen. Vielmehr steht es nun für ‚Grand Sport electric‘ – ganz im Zeichen unserer ehrgeizigen Strategie, zur komplett elektrischen Marke zu werden.“

Als Ausblick auf die Zukunft der Submarke hatte Opel zuvor bereits die Elektro-Studie Manta GSe ElektroMOD gezeigt.

stellantis.com