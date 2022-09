Batteryloop baut drei Speicher mit Alt-Akkus von Mercedes

Batteryloop, die auf die Anschlussverwendung von gebrauchten Elektrofahrzeug-Batterien spezialisierte Tochter von Stena Recycling, wird künftig auch Akkus von Mercedes-Benz für stationäre Energiespeicher einsetzen.

Das Unternehmen hat laut einer Mitteilung drei Bestellungen für sein Speichersystem BLESS III mit jeweils 2,8 Megawatt erhalten, die in Schweden aufgestellt werden sollen. Hierbei werden ausgediente Batterien aus E-Fahrzeugen von Mercedes-Benz zum Einsatz kommen.

Das erste Energiespeichersystem wird in Karlshamn Kommun aufgestellt und wird das örtliche Stromnetz stabilisieren und Leistungsspitzen reduzieren. System Nummer zwei geht nach Humlestaden. In dem südwestlichen Teil von Högsbo planen Ikano Bostad und Stena Fastigheter einen neuen Stadtteil mit 3000 neuen Wohnungen, der Speicher soll dort für Frequenzhandelsdienste genutzt werden. Zudem wird Batteryloop im Stena Nordic Recycling Center in Halmstad ein Energiespeichersystem aus wiederverwendeten Fahrzeugbatterien installieren. Damit sind zwei der drei Bestellungen mit anderen Stena-Töchtern verbunden.

„Die Tatsache, dass unsere Energiespeichersysteme mit wiederverwendeten Batterien aus der Automobilindustrie hergestellt werden, ist sowohl ressourceneffizient als auch klimafreundlich“, sagt Rasmus Bergström, CEO von Batteryloop. „Wir steuern unser BLESS auch optimal mit unserer eigens entwickelten digitalen Serviceplattform. Um bei der Elektrifizierung der Gesellschaft erfolgreich zu sein und die angestrebten Klimaziele zu erreichen, sind Wiederverwendung und innovative Lösungen entscheidend.“

Batteryloop hatte im April eine Rahmenvereinbarung mit Mercedes-Benz Energy geschlossen. Darüber hat das schwedische Unternehmen Zugriff auf 40 MWh innerhalb von 18 Monaten.

