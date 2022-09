Niederlande: Volytica prüft Batterien von alten BYD-Bussen

Der Batteriediagnostik-Spezialist Volytica Diagnostics und das Prüfunternehmen TÜV Nord Mobilität unterstützen den Wiederverkauf von 259 gebrauchten Elektrobussen in der niederländischen Provinz Overijssel. Daraus soll langfristig ein wachsendes Geschäft werden.

„Im Zuge einer Umstrukturierung des öffentlichen Verkehrs“ werden die vom chinesischen Hersteller BYD gebauten E-Busse einschließlich der Ladeinfrastruktur von einem neuen Betreiber übernommen, wie Volytica mitteilt. Im Rahmen der Übernahme bewerten die Parteien die Fahrzeuge, um eine transparente Qualitäts-, Sicherheits- und Wertbestimmung zu ermöglichen, wobei ein besonderer Fokus auf der Batterie liegt. Langfristig soll die Zusammenarbeit weitere derartige Transaktionen ermöglichen.

Der wichtige Punkt: Bei einem E-Bus macht die große Batterie bis zu 50 Prozent des gesamten Wertes aus. Zugleich ist die Batterie mit einer begrenzten Lebensdauer ein Verschleißteil, gerade bei den teils hohen Laufleistungen von ÖPNV-Bussen. Um hier bei der Übernahme der Bestandsfahrzeugen das wirtschaftliche Risiko zu minimieren, sollen Der TÜV Nord und Volytica eine umfassende und transparente Analyse erstellen.

Aus dem Projekt in den Niederlanden soll ein wachsendes Geschäft werden, denn in Zukunft werden ganze E-Bus-Flotten an das Ende ihrer ersten Nutzungsdauer kommen. „Während es sich bei dem aktuellen Projekt um eine einmalige Bewertung handelt, plädieren die Partner nachdrücklich für eine kontinuierliche Überwachung solcher Antriebsbatterien. Dies würde es ermöglichen, die Effizienz und Sicherheit von Elektrobussen sowohl in ihrem ersten als auch in ihrem zweiten Lebenszyklus erheblich zu verbessern“, heißt es in der Mitteilung.

