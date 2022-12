Ford investiert weitere 175 Millionen Euro in Halewood

Ford erhöht die Investitionen in sein britisches Getriebewerk in Halewood um 150 Millionen Pfund, um die Produktion von Komponenten für seine Elektrofahrzeugen zu steigern. Die Mehrheit der europäischen E-Autos von Ford soll Komponenten aus dem britischen Werk erhalten.

Zusätzlich zu den im vergangenen Jahr angekündigten 230 Millionen Pfund steigt die Gesamtinvestition somit auf 380 Millionen Pfund oder umgerechnet 443 Millionen Euro. Mit dem zusätzlichen Budget soll die Jahresproduktion von den bisher geplanten 250.000 auf 420.000 Einheiten erhöht werden, wie Ford mitteilt.

Künftig sollen 70 Prozent der 600.000 Elektrofahrzeuge, die Ford bis 2026 jährlich in Europa verkaufen will, mit Komponenten aus Halewood ausgerüstet werden. Konkret genannt werden die Baureihen E-Transit Custom, E-Tourneo Custom, Transit Courier, Tourneo Courier, Puma und „weitere zukünftige Produkte“.

Bei den restlichen Fahrzeugen, die ohne Komponenten aus Halewood auskommen, wird es sich um Import-Fahrzeuge wie den in Mexiko gebauten Mustang Mach-E handeln. Und womöglich auch die E-Crossover, die in Köln entstehen werden: Für die beiden Modelle nutzt Ford bekanntlich den MEB von Volkswagen als Plattform. Ob Ford hier auch ganze Komponenten wie die E-Antriebe von VW (aus Kassel-Baunatal) übernimmt oder die Plattform um eigene Komponenten ergänzt, ist im Detail nicht bekannt.

Das Getriebewerk in Köln war ebenfalls im Rennen um die E-Antriebs-Fertigung, Ford hatte sich aber im vergangenen Jahr für Halewood entschieden – auch wegen staatlicher Förderzusagen, die auch in der aktuellen Mitteilung betont werden. Da Ford im Vereinigten Königreich keine Fahrzeuge baut, wird wir die gesamte Produktion aus Halewood exportiert. Für Köln hätte die Anbindung an das große Montagewerk gesprochen – für Ford war aufgrund der Förderung die Produktion in Halewood samt Export offenbar günstiger, da die Antriebe auch in die Türkei für die leichten Nutzfahrzeuge transportiert werden.

„Unsere Vision in Europa ist es, ein florierendes Geschäft aufzubauen, indem wir unsere Führungsposition bei Nutzfahrzeugen ausbauen und unsere Fahrzeugpalette elektrifizieren“, sagt Kieran Cahill, Vice President European Industrial Operations von Ford. „Halewood spielt als unsere erste interne Investition in die Herstellung von EV-Komponenten in Europa eine entscheidende Rolle.“

ford.com