Jeep Avenger „1st Edition“ kostet 39.900 Euro

Jeep hat in vielen europäischen Ländern die Bestellungen für sein erstes BEV-Modell Avenger in der voll ausgestatteten „1st Edition“ geöffnet. In Deutschland kostet die Variante 39.900 Euro. Den Preis für das Basismodell gibt es aber noch nicht.

Neben Deutschland nehmen Jeep-Händler auch in Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Portugal und Polen Bestellungen an. Zudem kann das E-Auto in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und Belgien auch online erworben werden.

Zum Einsatz kommt im Avenger ein Elektromotor mit 115 kW, der mit einem 54-kWh-Akku (50,8 kWh netto) kombiniert wird. Das sind genau jene Eckdaten, die etwa auch der Peugeot e-308, e-208 und DS 3 E-Tense bieten – die beiden letztgenannten Modelle erhalten hierfür ein Update, der e-308 und sein Kombi-Ableger kommen von Anfang an mit dieser Antriebsgeneration auf den Markt. Den WLTP-Verbrauch gibt Jeep mit 15,8 kWh/100 km an. Bis zu 392 Kilometer (kombiniert) nach WLTP sollen möglich sein.

Der Akku kann mit bis zu 100 kW DC geladen werden. Die Ladezeit liegt von 20 auf 80 Prozent bei 24 Minuten. Von den anderen Stellantis-Modellen ist bekannt, dass der Standard-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent 30 Minuten dauern soll. Die AC-Ladeleistung liegt bei 11 kW.

Mit einer Länge von 4,08 Metern sei der Avenger „speziell für die Bedürfnisse europäischer Kunden“ entwickelt worden. Dabei hat Jeep vor allem das stark wachsende Segment der B-SUV im Blick. Der Avenger wurde dafür – gemessen an der Größe – als neues Einstiegsmodell positioniert, da er nochmals 16 Zentimeter kürzer als der Renegade ist.

Die Stellantis-Marke hatte den Jeep Avenger Mitte Oktober vorgestellt und Reservierungen für die „1st Edition“ angenommen. Seitdem sollen 10.000 Reservierungen bei Jeep eingegangen sein. Bei dieser Variante handelt es sich um ein voll ausgestattetes Modell, welches in Deutschland zu einem Preis von 39.900 Euro ab sofort bestellt werden kann. Derzeit wird im Konfigurator ein voraussichtliches unverbindliches Lieferdatum von 7. Juli 2023 bis 6. August 2023 angegeben. Unklar ist, ab wann es den Avenger auch in anderen Ausstattungsvarianten geben wird.

stellantis.com, jeep.de (Konfigurator)