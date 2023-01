GAC Aion präsentiert zweites Hyper-Modell

GAC Aion, die Elektroauto-Tochter der chinesischen GAC Group, hat auf der Guangzhou Auto Show eine E-Limousine namens Hyper GT mit einem cW-Wert von 0,19 vorgestellt. Bis zum Verkaufsstart dürfte aber noch fast ein Jahr vergehen.

Der Hyper GT ist nach dem Hyper SSR das zweite Modell der im September 2022 vorgestellten Premiummarke Hyper und basiert ebenfalls auf der 900-Volt-Plattform AEP 3.0. GAC Aion hat bislang nur Leistung-Eckdaten der einmotorigen Version des Hyper GT bekannt gegeben. Der Motor leistet 250 kW und ermöglicht ein maximales Drehmoment von 434 Nm. Der Sprint von 0 auf 100 km/h soll in 4,9 Sekunden möglich sein. Infos zur Größe der Batterie gibt es bisher nicht, sie soll aber an den eigenen Ladestationen mit bis zu 480 kW geladen oder gar komplett ausgetauscht werden können.

Weitere technische Daten des Antriebs oder auch die Abmessungen der Karosserie hat GAC Aion bisher nicht veröffentlicht. Das Portal „Carscoops“ geht davon aus, dass der Hyper GT bei den Abmessungen eher einem Tesla Model 3 als einem Model S ähneln soll – es würde sich somit um eine Mittelklasse-Limousine handeln.

Die Frontpartie des Hyper GT ähnelt etwas der des Tesla Model 3. Doch mit den nach oben aufschwenkenden Türen ist GAC Aion einen eigenen Weg gegangen – in einer Elektro-Limousine hat bisher nur Xpeng in einer limitierten Sonder-Edition des P7 auf solche Türen gesetzt. Bei der restlichen Karosserie haben die Designer vor allem auf fließende Linien gesetzt, womit die Aerodynamik optimiert werden soll. Allerdings sitzt auf dem Kofferraumdeckel ein kleiner Heckflügel, der zwar beim Abtrieb helfen dürfte, aber zugleich den Luftwiderstand erhöht. An der Front gibt es ähnlich wie beim Hyundai Ioniq 5 variable Lufteinlässe, die je nach Kühlbedarf geöffnet oder geschlossen werden können.







Wann genau der Hyper GT auf den Markt kommen soll, ist noch nicht bekannt. Auf der Messe hieß es seitens GAC Aion, dass dies Ende 2023 oder Anfang 2024 der Fall sein soll. Bestätigte Informationen zum Preis gibt es ebenfalls noch nicht, „Carscoops“ erwähnt Gerüchte, wonach der Hyper GT bei etwa 300.000 Yuan (derzeit 41.140 Euro) starten könnte. Auch zum Hyper SSR gibt es eine neue Aussage: Mitte Dezember soll der Sportwagen seinen ersten Leistungstest absolviert haben und sei somit in die Produktionsvalidierungsphase eingetreten.

GAC Aion will jedes Jahr mindestens zwei neue Modelle auf den Markt bringen und seine Internationalisierung beschleunigen. Bis 2030 soll die Marke mehr als 1,5 Millionen Elektroautos verkaufen. Im Jahr 2022 sollen es laut dem General Manager des Unternehmens, Gu Huinan, etwa 270.000 E-Fahrzeuge gewesen sein. Von Januar bis Ende November waren es laut der „CN EV Post“ 241.149 Einheiten, womit das Jahresziel von 270.000 Auslieferungen realistisch scheint.

cnevpost.com, carscoops.com, aion.com.cn