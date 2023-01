Amadeus Regerbis wird Head of E-Mobility bei Tank & Rast

Amadeus Regerbis hat zum 1. Januar 2023 die Rolle als Head of E-Mobility bei der Autobahn Tank & Rast übernommen. In seiner leitenden Funktion soll er unter anderem die Aktivitäten von T&R im Bereich Elektromobilität ausbauen.

Konkret gibt sein neuer Arbeitgeber an, dass etwa die Versorgung im Servicenetz der T&R dem gestiegenen Bedarf weiter angepasst und die Aufenthaltsqualität für Nutzende von E-Fahrzeugen an den Raststätten erhöht werden sollen, wie es in einem Statement von Tank & Rast heißt, das electrive.net vorliegt. Regerbis selbst verkündete seine neue Arbeitsstelle auf LinkedIn.

Mit Regerbis wechselt ein erfahrener eMobility-Experte zu T&R nach Bonn. In den vergangenen sechseinhalb Jahren bei EnBW war Regerbis in unterschiedlichen Funktionen im Bereich Elektromobilität aktiv und seit Juli 2020 Leiter Strategie, Internationalisierung und Partnerschaften bei der EnBW mobility+ sowie seit September 2020 CEO der Smatrics EnBW in Wien. Vor seiner Zeit im EnBW-Konzern hat er als Senior Consultant bei einer Unternehmensberatung bereits unterschiedliche Ladeinfrastrukturprojekte bei großen OEM durchgeführt.

Tank & Rast betreibt die Ladestationen an seinen Raststätten nicht selbst, sondern gemeinsam mit Partnern – etwa Ionity, E.On oder auch Regerbis’ Ex-Arbeitgeber EnBW. Erst im Oktober 2022 wurde eine HPC-Anlage mit sechs Hyperchargern von EnBW an der umgebauten Rastanlage Bad Camberg Ost an der A3 (Fahrtrichtung Köln) in Betrieb genommen.

Quelle: Info per E-Mail, linkedin.com