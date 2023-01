CES: ABB E-Mobility launcht neue AC-Wallbox

ABB E-Mobility hat im Rahmen der CES eine neue AC-Ladelösung für zu Hause angekündigt, die noch in diesem Jahr in den Handel kommen soll. Eine Besonderheit: Die neue ABB-Wallbox Terra Home kann automatisch Strom aus erneuerbaren Quellen bevorzugen.

Mit dieser Funktion will ABB E-Mobility es seinen Kunden erleichtern, den eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern. Im Rahmen einer globalen Studie, die vom Unternehmen selbst in Auftrag gegeben wurde, hätten 90 Prozent der Befragten angegeben, dass sie sich in der Verantwortung sehen, nachhaltiger zu handeln – was beim Laden des E-Autos mit der neuen Wallbox nun vereinfacht werden soll.

Die Ladeleistung nennt ABB nicht, sie dürfte sich aber je nach Markt unterscheiden – in den USA gibt es andere Voraussetzungen im Stromnetz als in Europa. Klar ist aber, dass die Terra Home Plug&Charge unterstützen soll, also die automatische Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladegerät. So kann etwa ohne weitere Authentifizierung via App oder RFID-Karte sichergestellt werden, dass nur der Eigentümer sein Fahrzeug laden kann, selbst wenn die Wallbox frei zugänglich installiert werden muss.

Über die Cloud-Anbindung soll nicht nur eine Fernwartung durch ABB-Experten möglich sein, sondern die Terra Home kann auch über Firmware-Updates aktuell gehalten werden. Der Ladezustand kann über die App von ABB E-Mobility abgelesen werden, die auch zur Authentifizierung genutzt werden kann.

Eine weitere Besonderheit ist das schlichte Design und die breite Auswahl an Gehäusen, in der die ABB-Wallbox angeboten werden soll. Anstelle des bei Wallboxen oft üblichen Metall-Gehäuses gibt es etwa auch eine Variante in Holz-Optik. Preise für die Terra Home und die mögliche Individualisierung nennt ABB in der Mitteilung noch nicht.

„Wir stehen am Anfang eines weiteren entscheidenden Jahres, in dem wir den Wandel zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft weiter vorantreiben wollen. Die Ergebnisse unserer Umfrage zeigen, dass die Autofahrer bereit und Willens sind, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen“, sagt Leon van de Pas, Senior Vice President der Business Line Destination Charging bei ABB E-Mobility. „Die neue Terra Home-Station bietet den Nutzern einmalige Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität, damit noch mehr Menschen einfach und stilvoll auf Elektromobilität umsteigen können.“

