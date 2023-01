Hanau will ab 2025 erste E-Busse einsetzen

In der hessischen Stadt Hanau sollen rund um das Jahr 2025 erste Elektrobusse zum Einsatz kommen. Neben neuen Diesel-Bussen sollen auch Batterie-Busse beschafft werden – den Einsatz von Brennstoffzellen-Bussen hält die Hanauer Straßenbahn erst ab 2030 für möglich.

„Im Rahmen anstehender Beschaffungszyklen werden wir Dieselbusse durch E-Busse als zweite Antriebstechnologie Schritt für Schritt ergänzen und austauschen“, kündigt Thomas Morlock, Verkehrsdezernent und Aufsichtsratsvorsitzende der Hanauer Straßenbahn (HSB), an. Vorerst will sich die HSB bei der Anschaffung von emissionsfreien Fahrzeugen auf Batterie-Busse konzentrieren.

Diese verfügten über die beste Marktreife, verursachten die geringsten Systemkosten und böten eine gute Integrationsfähigkeit in große Flotten, so Morlock. Den Einsatz von Wasserstoff-Bussen hält die HSB frühestens 2030 für möglich. Langfristig wollen die Hanauer aber Brennstoffzellen-Busse einsetzen – sofern sich die technische Entwicklung und die möglichen Beschaffungskosten in die richtige Richtung bewegen.

Mit diesem schrittweisen Vorgehen soll es der HSB ermöglicht werden, eine „Dekarbonisierung“ der Busflotte zu erreichen, die beherrsch- und finanzierbar bleibe, wie Morlock von der „FAZ“ zitiert wird. Allerdings gibt es auch für den Einsatz der Batterie-Busse Voraussetzungen, etwa das Mitwachsen der Ladeinfrastruktur auf dem Betriebshof.

In der hessischen Hauptstadt Wiesbaden hatte die Verkehrsgesellschaft ESWE kürzlich angekündigt, ihre H2-Busse aus der Flotte zu nehmen.

faz.net