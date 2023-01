Yutong und Eacon bauen autonome E-Muldenkipper

Für ein Kalkstein-Abbauprojekt in der chinesischen Provinz Shandong haben Yutong Mining Equipment und Eacon, einem Technologieunternehmen für autonomes Fahren, einen fahrerlosen E-Muldenkipper entwickelt. 40 Exemplare des Modells sollen an dem Standort zum Einsatz kommen.

Bei Yutong Mining Equipment handelt es sich um einen Ableger des chinesischen Nutzfahrzeugherstellers Yutong, der in emissionsfreien Bergbaufahrzeugen ein wachsendes Marktpotenzial sieht. Man sei „die einzige Batterie-elektrische Mining-Truck-Marke in der Branche, die in der Lage ist, die Entwicklung mit vollen geistigen Eigentumsrechten voranzutreiben“, teilte das Unternehmen zu Beginn der Kooperation mit Eacon im November 2022 mit. Beide Firmen verbinde die Vision grüner, intelligenter Minen mit fahrerlosen Transportsystemen.

Die ersten der autonomen E-Muldenkipper für das Projekt sind nach Angaben der Partner Ende Dezember übergeben worden, die restlichen sollen bis Ende 2023 folgen. Zum Einsatz kommt der YTK90E von Yutong mit einer Tragfähigkeit von 60 Tonnen. Dieser bewältigt dem Hersteller zufolge Steigungen bis zu 40 Prozent und nutzt LFP-Batterien mit einer Kapazität von 350 kWh. Als Maße werden auf der Webseite des Herstellers 9.400 x 3.400 x 4.150 Meter angegeben, als Leergewicht 30 Tonnen und als Ladekapazität 34 Kubikmeter. Zum E-Antriebsstrang liegen keine Informationen vor.

Die Mine gehört dem Konzern Shandong Honghe Baili Mining und wird von Yanzhou Sinoma Construction als Vertragspartner ausgestattet. Zwei weitere autonome E-Muldenkipper mit Eacon-Technologie an Bord sollen bereits im Kohleabbau in der chinesischen Provinz Xinjiang eingesetzt werden.

