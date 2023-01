BYD stellt Luxusmarke für China vor

BYD hat in China mit Yangwang eine neue Luxusmarke für Elektrofahrzeuge vorgestellt. Das erste Modell von Yangwang wird ein Offroad-SUV namens U8. Gezeigt wurde zudem ein Supersportwagen mit der Modellbezeichung U9.

Beim Antrieb der Yangwang-Modelle setzt BYD auf vier voneinander unabhängige Radmotoren und Blade-Batterien. Alle Yangwang-Modelle sollen auf einer Plattform namens e4 basieren, was Chinas erste „massenproduzierte“ Quad-Motor-Plattform sein soll – so zumindest BYD. Viel ist zu der e4-Plattform noch nicht bekannt – mit den vier Motoren soll die Leistung bei bis zu 809 kW liegen.

Wann genau die Modelle verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt. Die Preise sollen im Bereich von einer Million Yuan (umgerechnet knapp 140.000 Euro) liegen. Offen ist zudem, ob es die Yangwang-Fahrzeuge nur in China geben soll oder ob sie künftig auch exportiert werden.

Der Yangwang U8 wird in chinesischen EV-Medien auch als „hardcore off-road SUV“ bezeichnet. Äuffällig sind das recht kantige Design des Wagens und die hohe Bodenfreiheit. Da auch in den Radkästen noch viel Platz zu sein scheint, was für lange Federwege spricht, könnte der U8 in der Tat auf ansprechende Fahreigenschaften im Gelände kommen. Da er allerdings auch als SUV und nicht als Geländewagen klassifiziert wird, scheint klar, wie der U8 tatsächlich eingesetzt werden wird.

Ein Quad-Motor-Antrieb, bei dem nicht nur die Leistung, sondern auch die Drehrichtung an jedem Rad einzeln gesteuert werden kann, verspricht in der Tat interessante Eigenschaften – und das nicht nur im Gelände. Auch der Sportwagen U9 könnte davon profitierten – etwa wenn er die enorme Leistung auf die Straße bringen will, um wie angekündigt in unter drei Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen.

cnevpost.com, carnewschina.com