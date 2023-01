Ram zeigt Studie zu seinem E-Pickup Ram 1500 BEV

Ram Truck, die US-Nutzfahrzeug-Tochter des Stellantis-Konzerns, gibt auf der CES mit dem Ram 1500 Revolution BEV Concept einen Ausblick auf ihren angekündigten rein elektrischen Pickup-Truck, der 2024 als Ram 1500 BEV auf den US-Markt kommen soll.

Der E-Pickup von Ram baut auf der Plattform STLA Frame von Stellantis auf und nutzt zwei elektrische Antriebsmodule an Vorder- und Hinterachse. Details zum Allradantrieb und zur Batterie des Ram 1500 BEV werden zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genannt. Ram verspricht aber bereits dank 800-Volt-Technik bis zu 350 kW Schnellladeleistung. Im Fokus stehen auf der Ausstellung in Las Vegas vor allem Designmerkmale der Studie. Auffällig ist etwa, dass die Kabine im Vergleich zum Verbrenner-Ram nach vorne verlegt und um über zehn Zentimeter verlängert wurde – bei unverändert langer Ladefläche.

Ehe wir auf die weiteren Merkmale der Studie eingehen, zur Einordnung ein kleiner Exkurs zur US-Nutzfahrzeug-Marke von Stellantis: Der Ram war einst ein Pickup-Modell von Dodge, wurde aber 2009 als eigenständige Truck-Marke etabliert. Der klassische 1500 ist je nach Version zwischen 5,81 und 6,14 Metern lang und kommt auf eine Nutzlast von bis zu 915 Kilogramm. Angetrieben wird das Modell wahlweise von einem drei Liter großen Diesel, zwei Mildhybriden (als V6 oder V8) oder in der TRX-Version von einem 523 kW starken V8-Motor.

Zur Elektro-Version fehlen zwar noch die Leistungsdaten. Die Tatsache, dass der Ram 1500 BEV auf der Plattform STLA Frame (Stellantis‘ neue Plattform für E-Pickups und -Nutzfahrzeuge mit Leiterrahmen) aufbaut, gibt aber eine Leistungsspanne vor. So ist für STLA-Frame-Modelle eine Batteriekapazität zwischen 159 und 200 kWh und das größte der für die Stellantis-Plattformen entwickelte Antriebs-Modul EDM3 vorgesehen. Letzteres bietet je Motor zwischen 150 und 330 kW – und ist anders als die Module EDM1 und EDM2 mit der 800-Volt-Bordspannung kompatibel.

Mit diesen Hintergrundinformationen zurück zur Pickup-Studie im Rampenlicht der CES: Diese wartet äußerlich mit allerhand Beleuchtungstechnologie – unter anderem vorne am modernisierten Ram-Emblem -, einem neuen vorderen Kofferraum und Abschlepphaken auf, die bündig in die Karosserie geschwenkt werden können. Der Fahrgastraum kommt ohne B-Säule aus, was laut Ram eine Türgestaltung im Stile einer Limousine ermöglicht.

Als weitere Features werden eine mittig teilbare Hecktür, flächenbündige Türgriffe, Digitalkameras anstelle der Außenspiegel sowie Radlauf-Verbreiterungen mit Platz für 35 Zoll große Reifen auf 24 Zoll großen Rädern genannt. Die Luftfederung kann anhand der Modi Ein- und Ausstieg, Aero und Offroad variiert werden. Außerdem betont Ram die Manövrierfähigkeit des Pickups mittels einer Vierradlenkung mit bis zu 15 Grad Lenkwinkel.

Im nun größeren Fahrgastraum soll größtmögliche Flexibilität herrschen. Mit dem 1500 BEV Revolution Concept Car führt Ram erstmals Klappsitze in der dritten Reihe ein. Ein Schienenbefestigungs- bzw. Bodenschienensystem erlaubt darüber hinaus verschiedene Sitz- und Transportkonfigurationen. Die durchgehende Ladelänge vom vorderen Kofferraum zur Heckklappe beziffert Ram auf bis zu 5,5 Meter.

Was Vernetzungs- und Hightech-Funktionen angeht, wartet die Studie mit einem Augmented Reality Head-up-Display und digitalen Seiten-Rücksichtkameras auf. Ein Kamera- und Sensorsystem soll autonomes Fahren der Stufe 3+ erlauben. Damit verbunden kann das Fahrzeug das Lenkrad einziehen, um dem Fahrer mehr Platz zu bieten. Neu ist zudem ein persönlicher Fahrzeug-Assistent in Form eines 3D-Ram-Avatars, der auf verschiedene Sprachbefehle des Nutzers reagiert. Außerdem soll das Fahrzeug im „Shadow Mode“ in der Lage sein, dem Fahrer automatisch zu folgen. Es handele sich um eine sprachgesteuerte Funktion, die in Situationen nützlich sei, in denen der Fahrer eine kurze Strecke zurücklegen muss und nicht wieder in den Truck einsteigen möchte, so Ram.

Ram will bis spätestens 2030 sämtliche seiner Fahrzeugsegmente elektrifizieren. „Das RAM 1500 Revolution BEV Concept Car ist unser bisher deutlichstes Signal, dass wir bei RAM an der Schwelle zu etwas Außergewöhnlichem stehen, und zeigt direkt, wohin unsere elektrifizierte Reise geht“, äußert Mike Koval Jr., CEO der Marke Ram. „Bei RAM haben wir neu definiert, was ein Pickup sein kann, und wir werden dies erneut tun, indem wir über das Angebot der Wettbewerber hinausgehen und die besten elektrischen Pickups auf dem Markt anbieten.“

