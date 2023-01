Tesla senkt in China erneut Preise für Model 3 und Y

Tesla hat in China die Verkaufspreise für alle Versionen des Model 3 und Model Y erneut deutlich gesenkt. Der Einstiegspreis für das Model 3 sinkt um weitere 36.000 Yuan auf ein neues Rekordtief von nun 229.900 Yuan (knapp 31.900 Euro).

Beim Model 3 bedeutet der neue Einstiegspreis, dass das Fahrzeug in China nun günstiger angeboten wird als noch zu dem Einführungspreis im Januar 2021, als das Fahrzeug ab 249.900 Yuan erhältlich war. Das Model 3 Performance kostet in China derzeit mit 329.900 Yuan (45.695 Euro) 20.000 Yuan weniger als bisher.

Der neue Basispreis für das Model Y in China liegt nun bei 259.900 Yuan (36.000 Euro). Das sind 29.000 Yuan weniger als bisher. Bei anderen Modellvarianten sinken die Verkaufspreise sogar um bis zu 48.000 Yuan (umgerechnet ca. 6.650 Euro). Das Model Y Long Range kostet in China nun 309.900 Yuan, das Performance-Modell 359.900 Yuan – also 42.925 bzw. 49.850 Euro.

Die erwarteten Lieferfristen sind laut einem Bericht der „CN EV Post“ trotz der Preisänderung gleich geblieben. Sie liegen ohnehin bereits bei einer bis vier Wochen. Für chinesische Kunden kann aber auch das ein langer Zeitraum sein, dort werden Fahrzeuge oft direkt nach dem Kauf aus dem Lager des Verkäufers übergeben.

Tesla hatte die China-Preise für das Model 3 und Model Y bereits im Oktober 2022 signifikant reduziert. Vor der Preisrunde im Oktober war das Model 3 erst ab 279.900 Yuan erhältlich (nach heutigem Wechselkurs 38.770 Euro) und ist somit innerhalb weniger Monate um glatte 50.000 Yuan (6.925 Euro) günstiger geworden. Das Model Y in der Basis kostete einst 316.900 Yuan (43.900 Euro), ist also seit Oktober um 57.000 Yuan (7.895 Euro) günstiger geworden – und zusätzlich mit einem Preis von weniger als 300.000 Yuan zudem in China förderfähig geworden.

Hintergrund der erneuten Preissenkung ist vermutlich eine zurückgehende Nachfrage – denn bereits nach der Preisrunde im Oktober gab es (für Tesla ungewöhnlich) in China einige Rabattaktionen, etwa bei der Versicherung. Auf eine sinkende Nachfrage deutet auch hin, dass Tesla offenbar eine längere Pause während des chinesischen Neujahrs plant und die Produktion in China vom 20. bis 31. Januar einstellen will. Bereits im Dezember gab es Berichte, wonach die Produktion in der Giga Shanghai zeitweise gedrosselt wurde.

Unterdessen hat Tesla das überarbeitete Model S und Model Y in China eingepreist. Das Model S startet dort ab 789.900 Yuan (umgerechnet rund 109.500 Euro) und das Model X ab 879.900 Yuan (ca.122.000 Euro). Die Auslieferungen sollen im zweiten Quartal 2023 beginnen.

cnevpost.com (Model 3/Y), cnevpost.com (Model S/X)