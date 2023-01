Die erneuten deutlichen Preissenkungen von Tesla für das Model 3 und Model Y in China sorgen nun für Proteste von Bestandskunden. Hunderte Tesla-Besitzer protestierten am Wochenende vor Ausstellungsräumen und Auslieferungszentren von Tesla in China gegen die Preispolitik des US-Unternehmens. Sie fordern nachträgliche Rabatte und Gutschriften für Verträge, die sie kurz davor unterschrieben hatten.

spiegel.de