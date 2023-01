Jörg Grotendorst arbeitet nun bei Magna

Jörg Grotendorst ist zum Automobilzulieferer Magna gewechselt. Der ehemalige eMobility-Chef von ZF, der zuletzt als Vorstand die Automotive-Sparte des Technologiekonzerns Rheinmetall leitete, ist bei Magna seit Beginn dieses Jahres als „Senior Vice President Car of the Future“ tätig.

Der neue Bereich, den Grotendorst verantwortet, ist Teil der zentralen Forschung & Entwicklung des Unternehmens. Dort soll der Manager für die Auswahl künftiger Technik und neuer Umsetzungsprozesse verantwortlich sein, wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber der „Automobil Industrie“ angab. Sein Aufgabenbereich umfasse dabei das gesamte Portfolio von Magna.

Grotendorst sei bei Magna zudem Ansprechpartner für die Automobilhersteller und für die einzelnen Divisionen des Konzerns. Als „Senior Vice President Car of the Future“ berichtet Grotendorst an Magna-CTO Anton Mayer.

Grotendorst hatte im Range eines Executive Vice President fünf Jahre lang die eMobility-Division von ZF mit Sitz in Schweinfurt geleitet, bevor er im Oktober 2020 als Vorstandsmitglied zum Düsseldorfer Zulieferer Rheinmetall wechselte. Nach seinem Ausscheiden bei Rheinmetall war er als Berater aktiv. Seinen ersten Auftritt für seinen neuen Arbeitgeber hatte Grotendorst bereits Anfang des Monats auf der CES.

