BMW bringt manuelle Batterie-Vorkonditionierung in iX

BMW hat eine Reihe von Modellpflege-Maßnahmen zum Frühjahr 2023 angekündigt, die auch Elektromodelle des Autobauers betreffen. So werden alle Modellvarianten des BMW iX ab März 2023 mit einer weiterentwickelten Version des vorausschauenden Wärmemanagements für die Hochvoltbatterie ausgestattet.

Ebenso wie im BMW i7 kann das Vorheizen der Batterie künftig auch manuell und bei nicht aktiver Zielführung des Navigationssystems ausgelöst werden. Dabei nutzt das System auch von den Elektromotoren erzeugte Abwärme, um die Batterie vor einem Schnellladevorgang in das bestmögliche Temperaturfenster zu bringen – ist die Batterie zu kalt, kann sie bekanntlich nicht mit der maximalen Ladeleistung geladen werden.

Bisher war die Funktion an eine aktive Zielführung im BMW-Navigationssystem gebunden, um dem Kunden so viel wie möglich abzunehmen, aber auch eine verlängerte Ladezeit zu vermeiden, falls der Kunde vergisst, die Batterie vorzuheizen. Das hat bisher Kunden, die sich lieber per Apple Carplay oder Android Auto navigieren lassen, vor Probleme gestellt. Zudem konnte das Auto die Batterie nur vorheizen, wenn die Ladesäule auch im Navigationssystem hinterlegt ist – was bei neu aufgestellten Säulen eine Zeitlang dauern kann.

Ebenfalls neu im iX ist mit der kleinen Modellpflege der erweiterte Parking Assistant Professional verfügbar. Dieser ermöglicht es, die Funktionen Remote Control Parking und Manövrierassistent über die „My BMW“-App mit dem Smartphone zu steuern. Der Fahrer kann beispielsweise einen bereits eingeleiteten Einparkvorgang unterbrechen, das Fahrzeug verlassen und das Manöver anschließend fortsetzen, während er das Fahrzeugumfeld von außen überwacht.

Wie der Manövrierassistent funktioniert, haben wir bereits in unserem Fahrbericht zum iX beschrieben – damals handelte es sich allerdings noch um ein Testfahrzeug von BMW mit einer Vorab-Version der Software, die seinerzeit noch nicht für die Kunden zugänglich war. Der Manövrierassistent kann bis zu zehn Rangiervorgänge an unterschiedlichen Standorten, mit einer Streckenlänge von jeweils bis zu 200 Metern und einer Gesamtlänge von bis zu 600 Metern aufzeichnen und abspeichern. Bei einer erneuten Ankunft am Startpunkt übernimmt das System die komplette Fahraufgabe einschließlich Beschleunigen, Bremsen und Lenken sowie bei Bedarf auch mehrfache Fahrtrichtungs- und Gangwechsel in vollständig automatisierter Form – und kann so etwa ein einmal eingespeichertes Manöver in einer engen Tiefgarage wiederholen.

Alle Modellvarianten des iX sowie der i7 xDrive60 und iX1 xDrive30 werden zudem mit einem Mode 3 Ladekabel Professional ausgeliefert, das auf eine Ladeleistung von bis zu 22 kW ausgelegt ist.

