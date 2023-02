Technotrans baut Thermomanagement-Systeme in Steinhagen

Der Technologie- und Dienstleistungskonzern Technotrans wird am 1. März einen neuen Produktionsstandort an der Michaelisstraße im Steinhagener Stadtteil Brockhagen in Betrieb nehmen. Das Werk wird primär Thermomanagement-Systeme für Anwendungen in der Elektromobilität fertigen.

Der neue Standort wenige Kilometer westlich von Bielefeld vereint auf insgesamt 3.000 Quadratmetern je einen Hallenteil für Produktion sowie Logistik und schafft künftig rund 60 Arbeitsplätze, wie das Unternehmen in einer Mitteilung ankündigt. Hintergrund der neuen Produktionsstätte seien „volle Auftragsbücher, ein kontinuierliches Unternehmenswachstum und der damit verbundene Bedarf nach dem Ausbau der Fertigungskapazitäten“.

Wie Technotrans angibt, ist der Auftragsbestand von 49 Millionen Euro Anfang 2021 auf mehr als 100 Millionen Euro gestiegen. „Mit dem neuen Fertigungsstandort schaffen wir die Voraussetzungen, um den hohen Auftragsbestand effizienter abzuarbeiten und zukünftig noch besser auf Großaufträge vorbereitet zu sein“, sagt Michael Finger, Sprecher des Vorstands der Technotrans SE.

Die angemietete Gewerbeimmobilie in Steinhagen umfasst zwei jeweils 1.500 Quadratmeter große Hallenteile. In einem ist die Produktion untergebracht, in dem anderen das Lager und die Logistik. „Der Standort in Steinhagen ist eine ideale Ergänzung hinsichtlich Größe und Lage“, sagt Peter Hirsch, Vorstand Technology & Operations. „Denn die räumliche Nähe zum Hauptsitz in Sassenberg ist entscheidend für den Transfer von Know-how und effiziente Prozesse.“

Der Technotrans-Konzern entwickelt und produziert unter anderem Kühl- und Temperiersysteme. Diese werden unter anderem in der Serverkühlung, Medizintechnik, Kunststoffverarbeitung und Druckindustrie eingesetzt, aber eben auch in der Elektromobilität – wofür der Standort in Steinhagen vorrangig produzieren soll.

technotrans.de