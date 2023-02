Kempower baut Produktionsstätte in den USA

Der finnische Ladehardware-Hersteller Kempower will seine Schnellladestationen künftig auch im US-Bundesstaat North Carolina bauen. Rund 40 Millionen Dollar will Kempower in den kommenden fünf Jahren in seine neue Fabrik in Durham County investieren.

In dem neuen Werk werden NEVI-konformen (National Electric Vehicle Infrastructure) Schnelllader für E-Pkw, Elektro-Lkw, Elektrobusse und Elektromaschinen vom Band laufen. Die ersten bereits Ende dieses Jahres.

Die Ladestationen sind für US-Kunden bestimmt. Allein der US-Bundesstaat North Carolina hat über den NEVI-Fund 109 million Dollar zur Verfügung, um ein Schnellladenetz für Elektroautos entlang der wichtigsten Autobahnen und in Gemeinden aufzubauen.

Kempower ist einer der führenden DC-Ladeinfrastukturhersteller in den nordischen Ländern und hat seinen Hauptsitz in Finnland. Er kürzlich hat das Unternehmen die Hardware für einen der größten privaten E-Lkw-Ladeparks im schwedischen Göteborg geliefert. Zudem hat sich Kempower mit dem schwedischen Ladeinfrastrukturbetreiber Nimbet und finnische Ladeinfrastruktur-Dienstleister Virta zu eine Konsortium zusammengeschlossen, um in Schweden ein flächendeckendes Schnellladenetz für E-Lkw realisieren.

Auch Lade-Betreiber aus Australien und Rumänien hatten im Herbst bei Kempower eingekauft.

kempower.com, governor.nc.gov