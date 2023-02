WEVC zeigt überarbeitete E-Plattform für 3,5-Tonner

Die britische Watt Electric Vehicle Company (WEVC) präsentiert ihre neue Plattform eCV1 für elektrische Nutzfahrzeuge der 3,5-Tonnen-Klasse. Die eCV1 baut auf der im Februar 2021 vorgestellten Plattform PACES des Unternehmens auf und besteht aus einem Chassis und einer Fahrerkabine.

Das im britischen Cornwall ansässige Unternehmen sieht sich als Nischenhersteller für leichte Nutzfahrzeuge und hatte im August 2021 Pläne für den Bau von bis zu 5.000 elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen pro Jahr ab 2023 vorgestellt. Ob sich dieser Zeitplan halten lässt, geht aus den aktuellen Angaben der Briten nicht hervor. Vielmehr stellt das Unternehmen mit der eCV1 eine überarbeitete Plattform für die 3,5-Tonnen-Klasse vor, die ein „Cell-to-Chassis“-System nutzt. Anstatt eines separaten Batteriepakets werden die Zellen also in die Chassis-Struktur integriert, wodurch die Steifigkeit optimiert, das Gewicht minimiert und die Nutzlast maximiert wird.

Das Unternehmen will die neue Plattform selbst nutzen und auch anderen anbieten. Die eCV1 ist eine Weiterentwicklung der 2021 vorgestellten Plattform PACES (Passenger And Commercial EV Skateboard), die auch bereits einen „Cell-to-Chassis“-Ansatz aufwies. Diese bezeichnete das Unternehmen seinerzeit als „flexibel, skalierbar, leicht, kostengünstig und für nahezu jede Größe oder Form von Elektrofahrzeugen verwendbar“. Außerdem betonte WEVC bereits damals, dass die Plattform alle ISO-Vorschriften und die europäischen Standards für die Kleinserien-Typgenehmigung erfülle.

Zur eCV1 machen die Briten zum aktuellen Zeitpunkt keine Leistungsdaten publik. Bekannt ist lediglich, dass die Plattform eine zentrale Sitzposition des Fahrers sowie Ausführungen mit ein bis drei Sitzen unterstützt. Außerdem soll eine nach innen verbaute A-Säule der Aerodynamik zugutekommen und das Sichtfeld durch eine auf die Seiten weit ausgedehnte Frontverglasung besonders gut sein.

Laut früheren Angaben wird WEVC die Fahrzeuge in einer Fabrik in den Midlands bauen. Neben dieser soll das Unternehmen eine weitere Elektrofahrzeug-Fabrik in Cornwall planen.

