Volvo CE rüstet Radlader L120H auf E-Antrieb um

Der Baumaschinenhersteller Volvo Construction Equipment (Volvo CE) hat zusammen mit Partnern eine Lösung entwickelt, um seinen Radlader L120H auf Elektroantrieb umzurüsten. Der auf diese Art und Weise entstandene Elektro-20-Tonner soll im Laufe dieses Jahres für ausgewählte Kunden in Europa erhältlich sein.

Dem umgerüsteten E-Radlader attestiert Volvo CE die gleiche Leistung wie seinem Diesel-Pendant – mit dem Unterschied, dass der in Zusammenarbeit mit Parker Hannifin entwickelte und mit der Volvo-Tochter CE Engineering Solutions umgebaute E-Radlader emissionsfrei ist.

Dass als Basis für die Elektro-Umrüstung ein Modell der Baureihe L120 gewählt wurde, begründen die Schweden mit dem „Markthunger nach nachhaltigeren Lösungen in der Mittelklasse“. Der L120H mit Diesel kann je nach der montierten Schaufel zwischen 2,6 und 9,5 Kubikmeter aufnehmen und bis zu 12,3 Tonnen bewegen – bei einem Gesamtgewicht zwischen 18,5 und 21,6 Tonnen. Wird anstatt der Schaufel ein Holzgreifer montiert, gibt Volvo CE bei dem Diesel-Modell das Fassungsvermögen mit 1,3 bis 2,4 Kubikmetern an. Diese Eckdaten sollte also auch der Elektro-Umbau erfüllen, auch wenn die konkreten technischen Daten in der Mitteilung nicht genannt werden.

Die Batterie mit einer Kapazität von 240 kWh erlaubt laut Volvo CE eine Laufzeit von etwa fünf Stunden bei den meisten mittelschweren Anwendungen und kann innerhalb von zwei Stunden vollständig geladen werden. Die Batteriemodule sind im Heckbereich des Radladers anstelle des Dieselmotors verbaut.

Der L120H Electric Conversion verfügt dabei über einige Ausstattungsmerkmale, die man aus Elektro-Pkw kennt – der Fahrer kann etwa die Kabine vorheizen. Hinzu kommen die Radlader-spezifischen Ausstattungen: Serienmäßig sind die Systeme Comfort Drive Control, Load Assist mit On-Board-Wägung sowie Radarerkennung mit dem Collision Mitigation System verbaut, wie Volvo CE mitteilt.

- ANZEIGE -

Carl Slotte, Head of Sales Region Europe bei Volvo CE, sagt: „Wir haben keine Zeit zu warten – wir müssen Lösungen liefern, mit denen unsere Kunden ihre Dekarbonisierungsziele erreichen können. Unser Engagement für Partnerschaften ermöglicht es uns, eine führende Position bei der Umgestaltung unserer Branche einzunehmen, mit elektrischen Lösungen, die auf die Marktnachfrage zugeschnitten und auf die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind.“

Der L120H Electric Conversion ist übrigens nicht der erste Elektro-Umbau, den Volvo CE mit ausgewählten Kunden testet. In dem auf Bagger spezialisierten Werk im südkoreanischen Changwon haben die Ingenieure einen 22-Tonnen-Bagger vom Typ EC230 als „Customer Pilot“ elektrifiziert. Die Maschine wird von Kunden in Südkorea und China getestet – mit den dort gesammelten Erfahrungen will Volvo CE das Produkt schneller zur Serienreife bringen und kommerzialisieren können.

volvoce.com