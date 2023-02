Eaton zeigt neues 3-in-1-Batterieventil

Das auf das Energiemanagement spezialisierte Unternehmen Eaton hat ein 3-in-1-Entlüftungsventil für Batterien von Elektrofahrzeugen vorgestellt. Das Ventil vereint drei Funktionen: einen Mechanismus zur Überprüfung der Dichtigkeit des Batteriegehäuses sowie eine passive und aktive Entlüftung zur Überdruckentlastung des Batteriegehäuses.

Dank der Entlüftungsfunktion soll laut dem Unternehmen auf die Installation eines Entlüftungsventils als letzten Schritt des Batteriemontageprozesses verzichtet werden können, der bei den Architekturen heutiger Elektrofahrzeuge Standard ist. Zudem sei die Dichtheitsprüfung mithilfe des 3-in-1-Batterieentlüftungsventils von Eaton „gründlicher als herkömmliche Methoden, da sie auch die Dichtungsfläche der Entlüftung selbst prüft, wenn das Batterieentlüftungsventil bereits installiert ist“.

Das neue Ventil ist demnach so konstruiert, dass die Kunden spezifische Öffnungsdrücke definieren können, um die Entlüftung zu optimieren. Das Bauteil muss also nicht für unterschiedliche Batteriepacks angepasst werden, sondern ist dank der federbasierten Betätigungstechnologie so ausgelegt, dass verschiedene Spezifikationen für den Öffnungsdruck mit demselben Ventildesign möglich werden – so will Eaton nach eigenen Angaben Skaleneffekte erzielen. Das 3-in-1-Batterieentlüftungsventil verfügt außerdem über einen „Low-Flow-Atmungsmodus“, bei dem die Luft durch ein poröses Material strömt, um den Druck während des normalen Betriebs zu normalisieren.

„Unser neues 3-in-1-Batterieentlüftungsventil kann sowohl durch unsere robuste Schnellverbindung als auch durch eine geschraubte Metall-auf-Metall-Verbindung montiert werden. Dies gibt unseren Kunden die Freiheit, ihre bevorzugte Montagemethode zu wählen und gleichzeitig eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten“, so Jens Buhlinger, Manager, Battery Technology Development, Vehicle Group bei Eaton.

businesswire.com