Der vietnamesische Elektroauto-Hersteller VinFast ruft in der Heimat 2.781 Exemplare des VF 8 zurück. Bei den Fahrzeugen könne sich im Betrieb die Schraube lockern, die den vorderen Bremssattel mit dem Achsschenkel verbindet. In den USA will VinFast das Problem bei den 999 dorthin verschifften VF 8 vor deren für Ende Februar geplanten Auslieferungen beheben.

reuters.com