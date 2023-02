Scheuch ordert 75 Cupra Born als Elektro-Dienstwagen

Die oberösterreichische Umwelttechnikfirma Scheuch hat 75 vollelektrische Cupra Born für ihre Mitarbeiter bestellt. Ausgeliefert werden sollen die Stromer ab Juni 2023. Zu 80 Prozent hat die Scheuch-Flotte bereits heute einen Elektro- oder Hybridantrieb.

Bei der Scheuch Group handelt es sich um ein in­ter­na­tio­nal agie­ren­des Familienunternehmen mit Haupt­sitz in Au­rolz­müns­ter. Die Beschaffung der 75 neuen E-Dienstwagen stemmt der Umwelttechnikspezialist in Kooperation mit dem Au­to­haus Prie­was­ser in Ried im Inn­kreis, Por­sche Aus­tria in Salz­burg und Lea­se­Plan Öster­reich Fuhr­park­ma­nage­ment. Über letzteren Kooperationspartner können Mitarbeiter ihren Cupra Born leasen.

„Vie­le Mit­ar­bei­ten­de sind im Inn­vier­tel für ih­ren An­fahrts­weg zur Ar­beits­stel­le auf ein Auto an­ge­wie­sen. Für uns war es wich­tig, dass nicht nur die­se Ki­lo­me­ter emis­si­ons­frei zu­rück­ge­legt wer­den – auch für pri­va­te Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten und den All­tag sol­len die Fahr­ten um­welt­freund­lich sein. Und alle Fa­mi­li­en­mit­glie­der sol­len das E-Auto nut­zen und vom An­ge­bot pro­fi­tie­ren kön­nen“, heißt es aus der Unternehmenszentrale. Erste E-Fahrzeuge beschaffte Scheuch schon 2017, inzwischen machen elektrifizierte Fahrzeuge – sprich Hybride und Elektroautos – 80 Prozent der Flotte aus.

„Mit dem An­ge­bot zur Nut­zung ei­nes Elek­tro­au­tos han­deln wir auch au­ßer­halb un­se­rer Ge­schäfts­zie­le nach un­se­rer Vi­si­on von ei­ner sau­be­ren Zu­kunft für nach­fol­gen­de Ge­ne­ra­tio­nen. Wir möch­ten mit dem Pro­jekt den Mit­ar­bei­ten­den von Scheuch den Ein­stieg in die E-Mo­bi­li­tät er­leich­tern und ei­nen wei­te­ren Bei­trag für eine emis­si­ons­freie Zu­kunft le­gen“, äußert Ste­fan Scheuch, CEO der Scheuch Ma­nage­ment Hol­ding GmbH. Seit Anfang 2023 können Beschäftigte des Unternehmens auch Fahrräder aller Art inklusive eines Rundumpakets über die Firma zu einem günstigen Tarif für sich oder Familienmitglieder leasen.

