chargeBIG installiert erstes öffentliches Ladesystem in Lorch

Die Mahle-Tochtergesellschaft chargeBIG hat ihr erstes Projekt für öffentliche Ladeinfrastruktur erfolgreich umgesetzt. Auf dem P&R-Parkplatz am Bahnhof der Stadt Lorch (Baden-Württemberg) wurden 28 Ladepunkte für Elektroautos installiert.

Konkret wurden 26 einphasige Ladepunkte mit einer Ladeleistung von max. 7,2 kW und zwei dreiphasige Ladepunkte mit einer Ladeleistung von max. 22 kW errichtet. Gesteuert werden die Ladevorgänge von einem zentralen Lastmanagement.

Das ursprünglich als Flotten-Ladelösung für Firmen-Parkplätze entwickelte System von chargeBIG sieht wie berichtet ein zentralisiertes Ladesystem vor: Ladecontroller, Sicherungen und Lastmanagement sind in einem Ladeschrank zusammengefasst. Am Parkplatz selbst ist nur eine Steele oder Wandhalterung für den Ladepunkt mit fest angeschlagenem Typ-2-Kabel. Letzteres soll den Kundenkomfort erhöhen. Ein Ladeschrank kann dabei bis zu 36 Ladepunkte betreiben.

Da so auf lauter einzelne Wallboxen mit eigener Steuerung an den Stellplätzen verzichtet werden kann, soll das System mit den simplen Ladepunkten deutlich günstiger und einfacher zu skalieren sein. So sollen viele Fahrzeuge mit längerer Standdauer parallel aufgeladen werden können. Durch dynamisches und phasenindividuelles Lastmanagement wird die verfügbare Gesamtleistung netzdienlich und intelligent verteilt, schreibt chargeBIG.

Da der Park&Ride-Parkplatz in Lorch vor allem von Berufspendlern genutzt wird und die Fahrzeuge entsprechend lange dort stehen, soll sich der chargeBIG-Ansatz dort besonders gut eignen – für Kurzzeit-Parker sind die beiden 22-kW-Ladepunkte vorgesehen. Aufgrund der langen Stand- und Ladedauer wird „bewusst auf eine Blockiergebühr beim Ad-hoc Laden verzichtet“, wie es in der Mitteilung heißt.

Lorch liegt im Remstal rund 45 Kilometer östlich von Stuttgart. Über die Bahnverbindung oder die B29 ist die Gemeinde mit rund 11.000 Einwohnern nicht nur an den Großraum Stuttgart sowie die Arbeitgeber im Remstal angebunden, sondern auch in Richtung Osten nach Schwäbisch Gmünd oder Aalen – was beides viel genutzte Pendlerstrecken sind. Das Projekt wurde mit der Förderung im Rahmen des BMDV-Programms „Ladeinfrastruktur vor Ort“ umgesetzt. So konnte die Stadt Lorch 80 Prozent der Investition mit dem Fördergeld abdecken.

