Sven Schuwirth ist neuer COO von Cupra

Sven Schuwirth ist zum neuen COO (Chief Operating Officer) von Cupra ernannt worden. In seiner neuen Position leitet er das Tagesgeschäft der Seat-Marke und berichtet direkt an CEO Wayne Griffiths.

Schuwirth folgte bereits zum 1. März 2023 auf Antonino Labate, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat, wie Seat nun mitteilt. Umziehen muss der deutsche Manager für seine neue Aufgabe nicht: Er ist bereits seit Juli 2021 als Director of Digital Business and Product Strategy bei Seat in Martorell nahe Barcelona tätig. In dieser Zeit sei er „maßgeblich“ an der Entwicklung der Produktstrategie von Cupra und der Expansion der Marke in neue Märkte beteiligt gewesen, so die Spanier.

Der studierte Wirtschaftsingenieur war zuvor seit 1999 für Audi tätig, vor allem in den Bereichen Markenentwicklung und Markenstrategie. Nach einem Jahr bei BMW kehrte Schuwirth 2019 als Leiter des neu gegründeten Bereichs „Brand Audi, Digital Business and Customer Experience“ zu Audi zurück. Vor seinem Wechsel nach Martorell hatte sich Schuwirth auf Premium-Services im und um das Auto, neue Mobilitätsservices und digitalen Handel sowie den Aufbau eines digitalen Ökosystems fokussiert.

„Sven Schuwirth ist eine sehr fähige Führungskraft mit einer großartigen Vision für zukünftige Trends in der Automobilindustrie. Er hat nie Angst davor, Grenzen zu überschreiten. Unter seiner Führung beginnen wir eine neue Ära“, sagt Cupra-CEO Wayne Griffiths. „Ich möchte auch Antonino Labate, einem der ersten Menschen, die an CUPRA geglaubt haben, für seinen Beitrag zur Gründung der Marke und deren positiver Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren danken. Ich wünsche ihm das Beste für die Zukunft.“

Cupra strebt wie berichtet an, bis zum Jahr 2030 eine vollelektrische Marke zu werden.

seat-mediacenter.de