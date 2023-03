Kia zeigt erste Bilder des EV9 noch vor Weltpremiere

Kia hat erste offizielle Bilder des EV9 veröffentlicht. Die Weltpremiere des großen E-SUV auf Basis der Electric Global Modular Platform (E-GMP) wird Ende März stattfinden.

Auf den Bildern zeichnet sich nun ab, was Kia-Verantwortliche bereits rund um die Vorstellung der Studie EV9 Concept betont hatten: Die Designer hatten zuerst das Serienmodell entwickelt und von dem quasi finalen Design die Studie abgeleitet. Es galt also als wahrscheinlich, dass der EV9 zahlreiche Elemente der im Herbst 2021 in LA enthüllten Studie übernehmen wird.

Genau das ist – bis auf wenige Details – geschehen. Die kantige Grundform und auch die prägenden Designmerkmale wie etwa die geschlossene Front mit den charakteristischen, senkrecht stehenden Scheinwerfern, die diagonal ansteigende D-Säule oder die Felgen blieben erhalten. Änderungen gibt es vor allem bei den Details. So haben es (wie fast erwartet) die in die Front integrierten Einzel-LEDs nicht in die Serie geschafft, die Felgen im eigenständigen Design setzen nun auf vier statt bisher drei Speichen. Und die Türen öffnen nicht mehr gegenläufig, sondern konventionell.

Die deutlich größeren Änderungen zur Studie gibt es im Innenraum, aber das war absehbar. Im EV9 Concept hatten sich die Designer für eine loungeartige Auslegung des Interieurs entschieden, da man weder Rücksicht auf die Sicherheit, Bedienkonzepte noch den Alltagsgebrauch (Stichwort Teppichware) nehmen musste. Das Lounge-Konzept ist aber in einem Punkt erhalten geblieben: Die Sitze der zweiten Reihe lassen sich um 180 Grad drehen, sodass gemeinsam mit der dritten Sitzreihe eine Vierer-Sitzgruppe entsteht. Im Serienmodell findet sich das Grund-Layout der aktuellen Kia-Modelle mit den zwei Displays und dem Zwei-Speichen-Lenkrad wieder, wenn auch in leicht anderer Interpretation.











Aber: Die Touch-Bar, in der die Bedienelemente für die Klimaanlage und das Infotainmentsystem in einer umschaltbaren Einheit zusammengefasst wurden, scheint im EV9 wieder verschwunden zu sein. Hier gibt es physische Tasten für die Klima-Steuerung, die Shortcuts für die Infotainment-Steuerung sind als unsichtbare Touch-Flächen in den Armaturenträger eingelassen. Ob das eine grundsätzliche Abkehr von der Touch-Bar ist oder sich Kia aufgrund der anderen Platzverhältnisse im großen EV9 für die neue Lösung entschieden hat, ist nicht bekannt.

„Nicht bekannt“ ist auch das passende Stichwort für den Antrieb: Auch wenn das Design bereits zwei Wochen vor der Weltpremiere vollständig enthüllt ist, machen die Koreaner zu den Antriebsvarianten weiterhin keine Angaben. Diese Informationen wird es wohl erst zur Premiere Ende März geben.

„Der Kia EV9 geht neue Wege und zielt darauf ab, Standards für Design, Konnektivität, Benutzerfreundlichkeit und Umweltverantwortung neu zu definieren“, sagt Karim Habib, Executive Vice President und Leiter des Kia Global Design Center. „Der Kia EV9 bietet Kunden ein außergewöhnlich hochwertiges Angebot und eine neue EV-Perspektive im Bereich der Familien-SUV. Diese neue Fahrzeugtypologie bietet durch innovative Raumnutzung und Technologie nicht nur dem Fahrer, sondern allen Insassen ein instinktives Erlebnis und hervorragenden Komfort und Design.“

