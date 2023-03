Designwerk zeigt neue Batteriesystem-Generation für E-Nutzfahrzeuge

Der Schweizer eMobility-Spezialist Designwerk bringt eine neue Generation seiner Batteriesysteme auf den Markt. Das Portfolio wächst um vier Modelle: Neu sind Batteriesysteme mit einer Kapazität von 125 und 250 Kilowattstunden und Spannungsoptionen von je maximal 400 oder 800 Volt.

Mit der neuen Generation wird auch ein Batteriesystem mit einer Bruttokapazität von 254,2 kWh eingeführt, was laut Designwerk „eines der größten Systeme für Elektro-Fahrzeuge auf den Markt“ sei. Genauso interessant wie der reine Energiegehalt sind die Angaben zur Energiedichte. Hier nennen die Schweizer eine gravimetrische Energiedichte von 181 Wh/kg und eine volumetrische Energiedichte von 257 Wh/l.

Sprich: Ein 254,2 kWh großes Batteriesystem würde also 1,4 Tonnen und 990 Liter Bauraum benötigen, bei dem 125-kWh-System wäre es jeweils halb so viel. Da die einzelnen Batteriesysteme mit einer High-Voltage Distribution Unit (HVDU) zusammengeschaltet werden können, sollen sich „individuelle Batteriepakete von 125 kWh bis 1.000 kWh konfigurieren“ lassen. Eine 1.000-kWh-Batterie würde folglich rund 5,4 Tonnen wiegen.

Mit den beiden Systemspannungen von 400 und 800 Volt sollen die neuen Batterien insbesondere in Lastkraftwagen und anderen Nutzfahrzeugen für On- und Offroad-Anwendungen eingesetzt werden, so Designwerk. Zudem sollen die Systeme „höchste Laderaten“ erlauben und eine „gute Zyklenfestigkeit“ aufweisen – diese beiden Faktoren werden in der Mitteilung aber nicht genau beziffert.

Mit den neuen Varianten, die das Portfolio erweitern, will Designwerk seinen Kunden weitere Optionen bieten, „um individuelle Bauraum- und Leistungsbedürfnisse zu erfüllen“. Gleich bleiben hingegen die Grundanforderungen, die die Schweizer an ihre eigenen Systeme stellen: Es gibt ein hauseigenes Batteriemanagementsystem (BMS), das alle Parameter des Systems überwacht und jeweils die maximal verfügbare Leistung abhängig von Ladezustand und Temperatur vorgibt. Der Aufbau beinhaltet weiterhin standardmäßig eine Pre-Charge, Interlock, Sicherungen und Kühlplatten für das thermische Management, welche in ein Aluminiumgehäuse integriert werden und eine allseitige Isolation von 24 mm. Somit sind die Batteriezellen vor mechanischen und thermischen Einflüssen geschützt.

designwerk.com