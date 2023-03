Discounter Action setzt E-Lkw zur Warenlogistik ein

Der Non-Food-Discounter Action hat gemeinsam mit seinem Logistikpartner Fiege zwei E-Lkw testweise in Betrieb genommen. Die beiden Volvo FH Electric werden am Distributionszentrum im hessischen Biblis stationiert sein. In Deutschland betreibt Action mittlerweile über 480 Filialen.

Rund 30 dieser 480 Niederlassungen liegen im hessischen Einzugsgebiet rund um Biblis und können von nun an von den beiden Elektro-Lkw beliefert werden. Das geht aus einer Unternehmensmitteilung hervor, die uns per E-Mail vorliegt.

Action hatte bereits im Februar testweise zwei vollelektrische Lkw in seinem Vertriebszentrum in Echt in den Niederlanden auf die Straße geschickt. Mittelfristig ist „eine Inbetriebnahme weiterer E-Trucks in Deutschland und weiteren europäischen Ländern möglich“, teilt das 1993 in den Niederlanden gegründete Unternehmen mit, das gegenwärtig nach eigenen Angaben gut 2.200 Filialen in Europa betreibt und 70.000 Mitarbeitende beschäftigt.

Jeder Volvo FH Electric kann laut Action täglich drei bis vier Filialen emissionsfrei beliefern. Dazu legt der Discounter eine Reichweite von rund 300 Kilometern bei einer Batteriekapazität von gut 450 kWh zugrunde. Das Elektro-Duo werde dabei „den typischen Action-Doppeldecker“ ziehen und so mehr Ware befördern als handelsübliche Anhänger, heißt es. Die Lkw-Fahrer wurden für die E-Lkw speziell geschult.

„Es ist großartig, zwei vollelektronische Lkw mit Action Logos rund um Biblis auf den Straßen zu sehen“, äußert Heiko Großner, Geschäftsführer von Action in Deutschland. „Action ist der am schnellsten wachsende Non-Food-Discounter in Europa und mit diesem Wachstum geht auch eine gewisse Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft einher. Mit dem Probelauf rund um das Thema E-Lkw möchten wir unsere Nachhaltigkeit in den Bereichen Logistik und Transport testweise verbessern und dann sukzessive ausbauen.“

Das Distributionszentrum in Biblis wird gemeinsam von Action und dem Logistikdienstleister Fiege betrieben. Hannes Streeck, Managing Director des Fiege-Geschäftsbereichs Fast Moving Consumer Goods, kommentiert die Ankunft der E-Lkw wie folgt: „Wir haben den Anspruch, Innovationsführer in der Logistik zu sein. Deshalb freuen wir uns, dieses Pilotprojekt gemeinsam mit Action zu realisieren. Das Thema Nachhaltigkeit ist Teil der Fiege-DNA: Unser langfristiges Ziel ist es, unser Unternehmen wirtschaftlich gesund und klimaneutral an die nächste Generation zu übergeben. Vollelektrische Lkw sind ein wichtiger Schritt, damit uns die Transformation zu einer vollständig umweltgerechten Ökologistik nach und nach gelingt.“

Die Fiege-Gruppe ist nach eigenen Angaben mit über 23.000 Mitarbeitenden an 133 Standorten in 16 Ländern tätig. Das Unternehmen ist eine Familienfirma in der fünften Generation und nennt als seinen Geschäftskern modulare Lösungen in den Bereichen Logistik, Digital Services, Real Estate und Ventures.

Quelle: Infos per E-Mail