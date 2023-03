Brüssel: STIB bestellt 70 neue Elektrobusse bei EvoBus

EvoBus hat einen Auftrag für 70 elektrische Gelenkbusse erhalten, die ab 2024 an das Brüssler Verkehrsunternehmen STIB geliefert werden sollen. Weitere Bestellungen sollen noch in diesem Jahr folgen.

Nach Angaben des STIB betreibt der ÖPNV-Anbieter derzeit 37 elektrische Busse in unterschiedlichen Größen. Zudem gibt das Unternehmen bekannt, weitere 20 E-Busse bestellen zu wollen. Voraussichtlich im September. Bis 2035 soll die gesamte Flotte mit E-Antrieben ausgestattet sein.

Aber zurück zur jetzigen Bestellung: Die ersten der 70 Elektro-Gelenkbusse sollen im Januar 2024 auf die Straße kommen. Vorerst für die Schulung der Busfahrer und Busfahrerinnen. Zudem werde STIB die Zeit nutzen, um eventuelle Änderungswünsche zu formulieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Dann werden die 70 E-Busse insgesamt 50 Diesel-Busse auf insgesamt vier Buslinien in der Brüssler Innenstadt ersetzen. Denn dort sind ab 2025 keine Dieselbusse (Euro 5) mehr zugelassen. Den genauen Typ der bestellten E-Busse kommuniziert das Unternehmen zwar nicht, da der Auftrag erst in dieser Woche offiziell vergeben wurde und das Vergaberecht eine Stillhaltefrist von 15 Tagen vorsieht. Da es sich laut der Mitteilung aber um Gelenkbusse handelt, dürfte es sich um den Mercedes eCitaro G handeln – den derzeit einzigen Elektro-Gelenkbus von EvoBus.

Wie es in der Mitteilung heißt, gaben unter anderem „Preis, Fahrplan, Leistung in Bezug auf Energieverbrauch und Ladezeit“ den Ausschlag für EvoBus. Dazu kommen zwei weitere Punkte: Zum einen setzt die STIB bereits andere Fahrzeuge von EvoBus ein, verfügt also über eine mehrjährige Erfahrung, was „aus finanzieller Sicht die Gesamtqualität des Angebots“ erhöhe. Zum anderen ermögliche der geplante Liefertermin, dass man die Dieselbusse rechtzeitig für den Start der Umweltzone außer Betrieb nehmen könne.

Geladen werden die Busse über Nacht im Depot, aber auch an den jeweiligen Endstationen. Hierfür müssten sowohl die Infrastruktur (Panthographen) in den Depots sowie entlang der Buslinien gebaut werden, sagt STIB.

2022 hat die STIB die Städtebaugenehmigung für die Einrichtung mehrerer elektrischer Endhaltestellen erhalten: in Moortebeek, beim Westland Shopping und im Pannenhuis. Die ersten Ausbauarbeiten sind für Anfang des nächsten Jahres geplant. Die STIB bereitet bereits die Elektrifizierung weiterer Haltestellen vor, nämlich Simonis, Beekkant und Gare Centrale, sowie des Busdepots Marly in Neder-Over-Heembeek.

Anfang 2023 erhielt die STIB zudem grünes Licht für den Bau eines neuen Busdepots in der Avenue du Tyras, neben dem bestehenden „Marly“-Standort. „Marly II“ wird das erste Depot der STIB sein, das zu 100 Prozent für Elektrobusse ausgelegt ist.

stib.prezly.com (auf Französisch)