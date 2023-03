Sandvik liefert 15 E-Bergbaumaschinen nach Mexiko

Der schwedische Industriekonzern Sandvik hat vom kanadischen Bergbauunternehmen Torex Gold Resources einen Großauftrag über die Lieferung einer Flotte von 35 Bergbaumaschinen für das Projekt Media Luna in Mexiko erhalten, darunter auch 15 Batterie-elektrische Fahrzeuge.

Der Auftrag hat einen Gesamtwert von etwa 650 Millionen Schwedischen Kronen (rund 57,5 Millionen Euro) – welchen Anteil die 15 Batterie-Fahrzeuge am Gesamtwert haben, wird in der Mitteilung des Unternehmens nicht genannt. Klar ist aber: Die 15 BEV verteilen sich auf elektrische Radlader und Doppelausleger-Jumbos. Dabei handelt es sich um sogenannte Vortriebsbohrgeräte, die im Bergbau zum Tunnelvortrieb oder dem Bohren von Sprenglöchern genutzt werden – in diesem Fall mit zwei Auslegern und Elektroantrieb. Die genauen Modelle werden aber nicht genannt. Auf seiner Homepage führt Sandvik nur das Modell DD422iE als Vortriebsbohrgerät mit E-Antrieb an.

Für Sandvik ist es nach eigenen Angaben der erste für Batterie-elektrische Fahrzeuge in Lateinamerika sowie der bisher drittgrößte Auftrag für eine Batterie-elektrische Bergbauflotte. Die Auslieferungen sollen im dritten Quartal 2023 beginnen und bis ins vierte Quartal 2025 andauern.

Der Kunde Torex geht laut der Sandvik-Mitteilung davon aus, die Mine in Media Luna Anfang 2025 in die kommerzielle Produktion zu bringen und bis 2027 auf 7.500 Tonnen pro Tag zu steigern. Damit soll eine der größten Untertageminen Mexikos entstehen. Die Batterie-elektrischen Produktionsanlagen in Media Luna sind demnach „Teil einer umfassenderen Dekarbonisierungsstrategie“.

„Wir sehen weiterhin ein großes Interesse an unserem Batterie-elektrischen Angebot, und dieser Auftrag zeigt auch, wie wir Kunden mit unserem starken Gesamtangebot an leistungsstarker Ausrüstung und Dienstleistungen beim Übergang zu einem nachhaltigeren Bergbau helfen können“, sagt Stefan Widing, CEO und Präsident von Sandvik.

„Dieser Meilenstein-Auftrag zeigt, dass sowohl BEV als auch herkömmliche ICE-Bergbaugeräte nicht nur in den heutigen Untertagebergwerken koexistieren können, sondern auch unter verschiedenen Umständen und Anwendungen einen Mehrwert bieten“, ergänzt Mats Eriksson, Präsident von Sandvik Mining and Rock Solutions. „Wir sind stolz darauf, Torex auf seinem Weg zum Betrieb einer Weltklasse-Mine mit deutlich reduziertem CO2-Fußabdruck zu unterstützen.“

