ABB E-Mobility baut FÃ¼hrungsriege um â€“ MÃ¼hlon gibt CEO-Posten ab

Frank Mühlon ist nicht mehr CEO von ABB E-Mobility. Der Manager wechselt mit sofortiger Wirkung in die Rolle des Chief Commercial Officer (CCO). Als Interims-CEO der E-Mobility-Sparte von ABB mit dem Ladesäulen-Geschäft übernimmt Michael Halbherr.

Mühlon hatte das Ladesäulen-Geschäft des Schweizerisch-schwedischen Industriekonzerns mit aufgebaut und geleitet – seinerzeit offiziell als Head of ABB’s Global E-Mobility Infrastructure Solutions. Als die Sparte in Vorbereitung des geplanten Börsengangs als ABB E-Mobility ausgegründet wurde, hatte Mühlon den Posten als CEO übernommen. Aber auch in seiner neuen Rolle bleibt der erfahrene Ladeinfrastruktur-Manager dem Unternehmen erhalten.

„Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich Frank für sein Engagement danken, ABB E-Mobility erfolgreich dahin zu bringen, wo es heute ist“, sagt Executice Chairman und Interims-CEO Halbherr. „Wir freuen uns auch, dass er weiterhin eine Schlüsselrolle in unserer Wachstumsgeschichte spielen wird. Das Executive Committee wird das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens vorantreiben, sich auf die Kundenzufriedenheit konzentrieren und seine Hardware- und Softwarefähigkeiten vertiefen, um die Technologieführerschaft in unseren kundenorientierten Geschäftsbereichen sicherzustellen.“

Mühlon selbst kommt in der Mitteilung nicht zu Wort. Die genauen Beweggründe zu der Neubesetzung an der Spitze werden in der Mitteilung nicht genannt, auch eine dauerhafte Nachfolge für Interims-CEO Halbherr wurde noch nicht in Aussicht gestellt. In der Mitteilung heißt es lediglich, ABB E-Mobility wolle als Teil seiner Strategie den Kundenfokus erhöhen. Dafür werde man das Wachstum „in den drei kundenorientierten Geschäftsbereichen Public, Transit & Fleet und Home & Work vorantreiben“. Man werde „strategische Investitionen in marktführende Hardware- und Softwareplattformen beschleunigen“.

Zwei weitere Neuzugänge im Executive Committee von ABB E-Mobility

Vor diesem Hintergrund wurde wohl auch Halbherr zum Interims-CEO ernannt, da er laut ABB über einen „starken Hintergrund in der Software- und Hightech-Industrie“ verfügt. Halbherr war in verschiedenen Führungspositionen im Software- und Technologiebereich tätig, unter anderem bei Navigationspionier gate5, Nokia und Here Technologies.

Zudem wurden zwei neue Mitglieder in das Executive Committee von ABB E-Mobility berufen, wie der Mutterkonzern mitteilt: Daniel Alarcon als Chief Digital Officer (CDO) und Francesco Mennucci als Chief Operations Officer (COO).

Darüber hinaus gibt es eine weitere, eher formale Änderung: Angesichts des weiterhin geplanten Börsengangs wird die ABB-Division E-Mobility nun nicht mehr als Teil des Geschäftsbereichs Elektrifizierung, sondern als Teilsegment von Corporate und Sonstiges bei ABB ausgewiesen. Die Aktionäre der ABB E-Mobility Holding AG haben bei der Hauptversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. An der Versammlung nahmen Vertreter von ABB teil, das eine Mehrheitsbeteiligung an ABB E-Mobility von rund 80 Prozent hält, sowie Vertreter von sechs anderen Aktionären.

Michael Halbherr wurde von der Hauptversammlung als Präsident des Verwaltungsrats bestätigt. Drei Vertreter des ABB-Vorstands (Morten Wierod, Carolina Granat und Andreas Wenzel) wurden neben drei unabhängigen Vorstandsmitgliedern für ABB E-Mobility (Håkan Samuelsson, Peter Molengraaf und Richard Silén) für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. Annette Köhler stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. Mit diesen Wiederwahlen sind vier von sieben Verwaltungsratsmitgliedern von ABB E-Mobility unabhängig.

abb.com