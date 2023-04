Group14 baut Batteriematerial-Fabrik in Washington

Group14 Technologies hat mit dem Bau seiner zweiten US-Fabrik für die Produktion von Batteriematerialien begonnen. Der Campus in Moses Lake im US-Bundesstaat Washington wird laut Group14 die weltweit größte Fabrik für Silizium-Batteriematerialien zum Einsatz in Elektrofahrzeugen beherbergen.

Die ersten beiden Fabrikmodule, die jeweils 2.000 Tonnen des Silizium-Kohlenstoff-Anodenmaterial SCC55 liefern können, sollen 2024 in Betrieb gehen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Insgesamt sind mindestens sechs Module auf dem eine Million Quadratfuß großen Gelände (93.000 Quadratmeter) geplant – macht also in Summe 12.000 Tonnen Produktionskapazität. Wann das sechste Modul in Betrieb gehen soll, wird aber vom Unternehmen nicht genannt.

Bereits in den ersten beiden Modulen sollen 600 neue Arbeitsplätze entstehen, konkret in den Bereichen Bau, Fertigung und Betrieb. Dauerhaft werden aber wohl nicht so viele Menschen in dem Werk beschäftigt sein: 400 Mitarbeiter sollen alleine für den Bau beschäftigt werden, 200 Arbeitsplätze sollen in den Bereichen Fertigung und Technik für den täglichen Betrieb der Anlage entstehen.

Silizium wird in der Anode anstelle von Graphit eingesetzt. In der Regel handelt es sich dabei nicht um reine Silizium-Anoden, sondern eine Beimischung. Dabei gilt die Faustregel: Je mehr Silizium verwendet wird, desto höher wird die Energiedichte der Batterie, aber auch die mögliche Ladeleistung steigt.

Wie viel das Unternehmen genau in das neue Werk in Moses Lake investiert, wird in der Mitteilung nicht genannt. Um unter anderem das Bauvorhaben zu finanzieren, hatte Group14 im vergangenen Jahr insgesamt 614 Millionen US-Dollar (derzeit 561 Millionen Euro) von Investoren wie Porsche und dem Climate Innovation Fund von Microsoft eingeworben. Weitere 100 Millionen Dollar (91 Millionen Euro) kommen als Zuschuss von der US-Regierung.

„Um die globale Wettbewerbsfähigkeit der USA bei der Herstellung von Batterien zu steigern, müssen wir die heimischen Lieferketten stärken. Deshalb bauen wir unsere zweite US-Fabrik mit der Geschwindigkeit auf, die wir brauchen, um Innovationen zu entwickeln“, sagt Rick Luebbe, CEO und Mitbegründer von Group14 Technologies. „Indem wir den Zeitplan für eine marktreife, transformative Batterietechnologie beschleunigen, legen wir die Kraft zur Elektrifizierung von allem in die Hände von US-Arbeitern, die das Rückgrat der sauberen Energiewirtschaft sein werden.“

prnewswire.com