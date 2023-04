Walther-Werke zeigen AC-Lader extra für Baustellen

Die Walther-Werke haben eine neue Lösung für das Laden von E-Fahrzeugen auf Baustellen vorgestellt. Der R2Charger kann zwei E-Fahrzeuge gleichzeitig mit maximal 11 kW je Anschluss versorgen und soll speziell für die besonderen Anforderungen von Baustellen ausgelegt sein.



So verfügt das Ladegerät über ein robustes Verteilergehäuse und zwei fest angeschlagene, fünf Meter lange Typ-2-Ladekabel, die über Halterungen in der Tür des Gehäuses sauber verstaut werden können. Die Lösung sei Plug&Charge-fähig und könne überall aufgestellt werden, wo sie zum Laden benötigt wird, teilt der Hersteller mit.

In puncto elektrische Sicherheit wartet der R2Charger mit einem thermisch-magnetischen Leistungsschalter und integrierten RCD- und Leitungsschutzschaltern auf. „Betreiber von Baustellen können so Überlastungen vorbeugen, die durch das Laden an nicht geeigneten Verteiler entstehen können“, heißt es. Um vor Gleichfehlerströmen zu schützen, sei zusätzlich eine DC-Fehlerstromerkennunng enthalten. Im Falle einer Kommunikationsstörung von Seiten des Fahrzeugs greife die Auto-Reset-Funktion.

Als Intention für den Launch des R2Charger nennen die Walther-Werke den Umstand, dass das Laden von E-Fahrzeugen auf Baustellen zunehmend an Bedeutung gewinne: „Immer mehr Dienstfahrzeuge, Fahrzeuge von Kunden oder Dienstleistern und vermehrt auch Baustellenfahrzeuge werden elektrisch. Dadurch steigt der Bedarf an geeigneten Lademöglichkeiten vor Ort kontinuierlich.“ Mit dem R2Charger liefere man eine passende Lösung für alle Baustellenbetreiber, die eine Ladeinfrastruktur aufbauen und in ihre Logistik nahtlos integrieren möchten.

pressebox.de