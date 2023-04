Ari Motors zeigt L7e-Stadtauto ab 16.650 Euro

Das sächsische Unternehmen Ari Motors – bisher allen voran für seine leichten Nutzfahrzeuge bekannt – bietet mit dem zweisitzigen Leichtfahrzeug 902 nun ein elektrisches Stadtfahrzeug an, das sowohl Privat- als auch Gewerbekunden gefallen soll. Die Preise starten bei rund 16.650 Euro brutto.

Der 902 ist in der Basisausstattung 2,95 x 1,49 x 1,52 Meter groß sowie 743 Kilogramm leicht – und tritt in der L7e-Klasse an. Er rollt in den drei Varianten Pure, Cargo und Comfort vor und soll mit den Batterieoptionen 9,5, 10 oder 18 kWh eine Reichweite von bis zu 110, 140 oder 200 Kilometer erreichen können. Geladen wird der Kleinstwagen an einer Haushaltssteckdose. Die Akkus versorgen einen 15-kW-Elektromotor an der Vorderachse des Stromers. Als Topspeed gibt Ari Motors 90 km/h an.

Als Basispreis nennen die Sachsen 13.990 Euro netto, was 16.648,10 Euro brutto entspricht. Das Cargo-Modell rangiert darüber mit Preisen ab 17.838,10 Euro brutto, eine höhere Ausstattungsvariante namens 902 Comfort mit 19.028,10 Euro brutto rundet das Angebot ab. Die größeren Batterien schlagen mit 1.178,10 bzw. 2.344,30 Euro Aufpreis zu Buche. Ein optionales Solarpanel als zusätzliche Stromquelle (wahrscheinlich von Sono Motors) steht für 1.773,10 Euro in der Preisliste.



















Als weitere Merkmale werden ein Kofferraumvolumen von 766 Litern, eine maximale Zuladung von 190 Kilogramm, eine (an eine optionale Anhängerkupplung gebundene) Stützlast von bis zu 75 Kilogramm, ein Zuglast von bis zu 350 Kilogramm, 14-Zoll-Räder sowie McPherson-Einzelradaufhängungen vorn und hinten genannt. In der Basisausstattung sind ferner elektrische Fensterheber, ABS, eine Berganfahrhilfe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Rückfahrkamera sowie LED-Tagfahrleuchten enthalten.

Je nach Ausstattungsvariante gegen Aufpreis gibt es unter anderem die Klimaanlage, Servolenkung, einen Rammschutz vorne und hinten, Nebelscheinwerfer, ein Glas-Hebedach, ein Mobileye-Fahrassistenzsystem, Winterreifen oder eine V2L-Steckdose mit 1,8 kW Leistung. Außerdem stehen vier Farben zur Auswahl.

Der Hersteller nennt eine Lieferzeit von rund zwölf Wochen. Die Fahrzeuge werden bekanntlich in China von Auftragsfertigern produziert und laut dem Portal „Autonotizen“ anschließend an Standorten in Deutschland oder in der Tschechischen Republik für den Vertrieb hierzulande angepasst.

autonotizen.de, vision-mobility.de, kfz-betrieb.vogel.de, ari-motors.com